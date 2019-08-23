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Житель Запорожья пронес нож на борт самолета и изрезал днепрянина в аэропорту Барселоны

15:00
Житель Запорожья с ножом напал на мужчину в аэропорту Барселоны - фото 1
Житель Запорожья с ножом напал на мужчину в аэропорту Барселоны

Украинские пограничники столь "пристально" следят за тем, чтобы путешествующие не проносили в багаже запрещенные вещи, что наши сограждане то и дело прилетают в другие страны с колюще-режущими предметами. И это чуть не привело к трагедии.

В среду, 21 августа, полицейские Барселоны задержали разъяренного и пьяного жителя Запорожья, который устроил кровавую бойню в помещении для выдачи багажа.

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По данным местных СМИ, пассажир одной из украинских компаний перебрал с алкоголем еще в самолете. Будучи изрядно навеселе, он прицепился к другому пассажиру-жителю Днепра.

Конфликт между мужчинами в лайнере завершен не был, поэтому после приземления в столице Каталонии развернулась кровавая драма.

После высадки пассажир из Запорожья поспешил получить багаж, поскольку в сумках у него находлся запрещенный для перевозки нож. Достав оружие, агрессивный и явно неадекватный злоумышленник накинулся на своего оппонента и несколько раз ударил его.

Как утверждают очевидцы события, кровью пострадавшего был залит едва ли не весь пол зала, где выдают багаж.

Травмированного жителя Днепра госпитализировали медики. Преступника от него оттащили копы, которые надели на неадеквата наручники.

Теперь нарушителю порядка грозит уголовное преследование и суд. Правда, технически нарушение закона он совершил в международной зоне, до прохождения паспортного контроля, так что неизвестно, будут ли распространяться на него законы Каталонии. Тем не менее, скорее всего, судить его будут все же в Барселоне.

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