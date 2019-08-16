Чеченские бойцы ММА напали на нардепа Куприя (ВИДЕО)

Нардепа Куприя избил боец ММА из Чечни

Утром в пятницу, 16 августа, во дворе одного из жилых комплексов Гостомела двое молодых людей с хорошей спортивной подготовкой напали на народного депутата Виталия Куприя, помяли ему лицо и облили дерьмом, после чего скрылись.

При этом полноценно сбежать с места преступления злоумышленникам не удалось, поскольку один из них в стычке с охранниками ЖК оставил сумку с документами.

И хотя нападавшие не боялись быть опознанными, ведь действовали они среди бела дня и понимали, что попадут на камеры, правоохранителям найти их теперь будет намного проще.

Одним из агрессоров, которые явно действовали по заказу, оказался уроженец Чечни Руслан Хажмурзаев. Он, судя по находившимся при нем документам, каким-то невероятным образом получил вид на жительство в Украине, хотя может по праву считаться кадыровским поклонником, поскольку является весьма прославленным бойцом из Грозного.

В Украине же Хажмурзаев несколько раз выступал в лиге смешанных единоборств WWFC, о чем свидетельствуют многочисленные записи его боев в YouTube.

Теперь же гость нашей страны спалился на заказном нападении на нардепа.

После избиения Куприя полицейские объявили по всей Киевской области план-перехват. Копы ищут Opel на евробляхах с номерами WJN ST 35.

Смотрите видео нападения чеченских наемников на народного депутата онлайн: