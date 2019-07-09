Жертвы "ЗаРаз": Кредиторы варварски и "легально" отобрали квартиру у киевлянки (ВИДЕО)

Незваные гости в чужой квартире

Сомнительные кредитные компании в Украине буквально процветают. Из-за лазеек в законах, мутках министерства юстиций и постоянного потока верящих в "быстрое и бесплатное кредитование" тысячи людей оказываются на улице.

Весьма жуткая история приключилась с киевлянкой Натальей Ачкан, которая решила взять 120 тысяч гривен кредита у мутного кредитного союза "ЗаРаЗ" на лечение, но, как сама утверждает, даже не прочитала договор, "находясь в состоянии аффекта".

В то же время в документах, которые есть в распоряжении Без Табу, указано, что девушка находится в добром здравии и осознает все риски, связанные с невозвратом средств. За такой стандартной фабулой скрывалось основание для последующего "отжима".

Залоговым имуществом по договору значилась квартира Ачкан в столичном ЖК "Патриотика" на Осокорках, а проценты за пользование кредитом, как и у всех подобных компаний, начислялись повышенные - 48% годовых. При этом в одном из пунктов документации значилось, что в случае прекращения выплат, их просрочки или уплаты недостающей суммы, процентные ставки вырастают в три раза. Поскольку это кредитный союз, а не банк, чья деятельность жестко регулируется, - ребята придумали условия, что называется "под себя".

Сюжет СТБ о том, как кредитный союз "отжал" квартиру у киевлянки:

Как утверждает сама пострадавшая от рук легальных мошенников, исправно платила кредит она только лишь пять месяцев, а затем наступила просрочка. И вот, спустя год с момента получения средств, оказалось, что через два дня после прекращения оплаты компания-кредитор попросту занялась продажей квартиры. Которая, согласно договору о займе, автоматически становится имуществом "ЗаРаЗ". Через три месяца после прекращения оплаты представитель кредитного союза пришел к Наталье Ачкан и уведомил ее о долге в 360 тысяч, но платить столь дьявольски насчитанную сумму никто, разумеется, не собирался.

Вот эта бумажка стала основанием для "отжима" квартиры киевлянки Натальи

Девушка со своим парнем обратились за помощью к юристу и подали на кредиторов в суд.

И хотя служители Фемиды назначили рассмотрение дела на 18 июля этого года, через два дня после этого решения кредиторы решили продать жилье. Покупателями выступили подставные лица, которые "отдали за него" 13 тысяч долларов (при рыночной стоимости в районе $50 тысяч).

Дальнейшие события развивались весьма быстро. Уже 3 июля 2019, спустя 11 месяцев после получения кредита, в дверь к девушке постучались. Как оказалось, "гости" хозяев квартиры - пять титушек, которые теперь по всем документам имеют право проживания в, де-факто, чужом жилье.

Полиция с незваными гостями, само собой, поделать ничего не смогла, ведь у них были при себе все необходимые документы. И почти наверняка по поводу квартиры Ачкан были вынесены все необходимые решения, ведь нередки случаи, когда служители Фемиды прогоняют иски от подобных компаний, не вызывая истцов.

Так или иначе, доступа к квартире у купивших ее у застройщика, разумеется, нет (хотя они по-прежнему остаются зарегистрированы в ней). А вот кредиторы, когда пройдут все стадии судебных разбирательств, смогут попросту толкнуть недвижимость по рыночным ценам, запустив цепь перепродаж, чтобы запутать следы.

Пострадавших от деяний подобных "фирм" - великое множество, но доказать что-либо в судебных инстанциях практически нереально, поскольку законы прописаны так, что любое нарушение условий договоров приведет к огромным потерям средств или же залогового имущества. В общем, обращаться за помощью к кредитным организациям, которые предлагают "быстрые деньги" выходит себе дороже, поскольку государство создало подходящую для таких "афер" базу законов, а компании, пользуясь нулевой юридической и финансовой грамотностью целого поколения взрощенных Инстаграмом украинцев, нехило наживаются.