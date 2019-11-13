Женщина-Халк: Дата выхода, актеры и трейлер сериала Marvel

Стефани Беатрис вскоре может позеленеть

Студия Marvel стремительно расширяет свою киновселенную и готовит десант из новых супергероев. На очереди - история Дженнифер Уолтерс, более известной как Женщина-Халк.

Как уже понятно из названия, главный герой предстоящего сериала - женщина с суперспособностями, как у Халка. То есть - становиться зеленой и очень сильной.

Кто такая Женщина-Халк

Дженнифер Уолтерс - двоюродная сестра Халка (ученого Брюса Беннера, во вселенной Marvel его играет Марк Руффало). Девушка была ранена в результате аварии и ей потребовалось переливание крови. Донором мог стать только ее брат. Токсичная кровь Брюса Беннера спасла Дженнифер жизнь, но и дала ей проклятие дар Халка. Так она стала Женщиной-Халком (в оригинале - She-Hulk).

Женщина-Халк - супергерой-юрист

В отличие от Беннера, Уолтерс быстро научилась контролировать свою вторую личность и если Брюс тяготился ей, то Дженнифепр даже предпочитала чаще находиться в образе Халка. Благо, она не сильно увеличилась в размере.

Став супергероем, Дженнифер Уолтерс не оставляет свою прежнюю профессию юриста и продолжает помогать людям в суде, став первым в истории зеленым адвокатом.

Женский вопрос

Женщина-супергерой была создана Стэном Ли и Джо Бушема и впервые появилась в комиксе The Savage She-Hulk № 1 в феврале 1980 года. Сейчас Marvel обращает внимание на Женщину-Халка из-за моды на феминизм и желает таким образом охватить женскую аудиторию. Реверансы в сторону женщин студия уже делала - это и сольник о самом сильном супергерое - "Капитане Марвел", и сцена женского единения во время итоговой битвы в Мстителях: Финал, и сольный фильм про "Черную вдову".

Также отметим, что Marvel готовит сериал про еще одну женщину-супергероя - "Мисс Марвел". Ко всему - она еще и будет мусульманкой.

Женщина-Халк - дата выхода

Точная дата выхода сериала пока не уточняется, однако известно, что "Женщина-Халк" пропишется на Disney+ (а где же еще).

Курировать проект будет сценаристка философского мультсериала "Рик и Морти" Джессика Гао. Она возглавит сценарную группу и будет шоураннером проекта.

Пока нет никакой информации о кастинге и актерах сериала. Среди претенденток на роль называется Стефани Беатрис из "Бруклин 9-9". Однако финального решения пока нет.