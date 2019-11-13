Светлана Кондзеля Владимир Зеленский война на Донбассе

Женщина-Халк: Дата выхода, актеры и трейлер сериала Marvel

14:05
Стефани Беатрис вскоре может позеленеть - фото 1
Стефани Беатрис вскоре может позеленеть

Студия Marvel стремительно расширяет свою киновселенную и готовит десант из новых супергероев. На очереди - история Дженнифер Уолтерс, более известной как Женщина-Халк.

Как уже понятно из названия, главный герой предстоящего сериала - женщина с суперспособностями, как у Халка. То есть - становиться зеленой и очень сильной.

Кто такая Женщина-Халк

Дженнифер Уолтерс - двоюродная сестра Халка (ученого Брюса Беннера, во вселенной Marvel его играет Марк Руффало). Девушка была ранена в результате аварии и ей потребовалось переливание крови. Донором мог стать только ее брат. Токсичная кровь Брюса Беннера спасла Дженнифер жизнь, но и дала ей проклятие дар Халка. Так она стала Женщиной-Халком (в оригинале - She-Hulk).

Женщина-Халк: Дата выхода, актеры и трейлер сериала Marvel - фото 191089

Женщина-Халк - супергерой-юрист

В отличие от Беннера, Уолтерс быстро научилась контролировать свою вторую личность и если Брюс тяготился ей, то Дженнифепр даже предпочитала чаще находиться в образе Халка. Благо, она не сильно увеличилась в размере.

Став супергероем, Дженнифер Уолтерс не оставляет свою прежнюю профессию юриста и продолжает помогать людям в суде, став первым в истории зеленым адвокатом.

Женский вопрос

Женщина-супергерой была создана Стэном Ли и Джо Бушема и впервые появилась в комиксе The Savage She-Hulk № 1 в феврале 1980 года. Сейчас Marvel обращает внимание на Женщину-Халка из-за моды на феминизм и желает таким образом охватить женскую аудиторию. Реверансы в сторону женщин студия уже делала - это и сольник о самом сильном супергерое - "Капитане Марвел", и сцена женского единения во время итоговой битвы в Мстителях: Финал, и сольный фильм про "Черную вдову".

Сокол и Зимний Солдат - Дата выхода, актеры сериала

Также отметим, что Marvel готовит сериал про еще одну женщину-супергероя - "Мисс Марвел". Ко всему - она еще и будет мусульманкой.

Женщина-Халк - дата выхода

Точная дата выхода сериала пока не уточняется, однако известно, что "Женщина-Халк" пропишется на Disney+ (а где же еще).

Курировать проект будет сценаристка философского мультсериала "Рик и Морти" Джессика Гао. Она возглавит сценарную группу и будет шоураннером проекта.

Пока нет никакой информации о кастинге и актерах сериала. Среди претенденток на роль называется Стефани Беатрис из "Бруклин 9-9". Однако финального решения пока нет.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Женщина-Халк Disney+ Marvel Шоубиз Новости сериалов
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Детективы ГБР получили доступ к очень секретным данным - фото 1
ГБР получило доступ к сверхсекретным документам министерства обороны по "левому делу"
14:00
Немцы готовятся сдать Европу русским - фото 1
В Бундестаге попытаются продавить огромные уступки для Кремля
12:00
Коломойскому опять простили долги - фото 1
Суд снова помог Коломойскому, простив ему долг в 7,5 миллиардов
10:40
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Зважені та щасливі - тренеры и эксперты 9 сезона - фото 1
Зважені та щасливі 9 сезон: Кто покинул шоу, полный список участников
08 ноября, 09:20
А помнишь, как ты меня гонял? (с) - фото 1
Терминатор: Фатум - Эту франшизу уже ничего не спасет
03 ноября, 14:00
Дифтерия в Украине 2019: симптомы и лечение у детей и взрослых - фото 1
Дифтерия в Украине: Симптомы и лечение у детей и взрослых
29 октября, 13:15
Загрузка...