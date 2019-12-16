Жена Порошенко уходит из Культурного фонда. Причина поражает - ФОТО

Жена Порошенко уходит из Культурного фонда. Причина поражает - ФОТО

Марина Порошенко заявила об уходе с поста главы Украинского культурного фонда.

Об этом сообщает пресс-служба партии "Европейская Солидарность".

"Несколько дней назад от министра культуры молодежи и спорта Украины в Наблюдательный совет Украинского Культурного Фонда поступило предложение досрочно прекратить мои полномочия как председателя Наблюдательного совета. Понятно, что этот шаг инициирован Офисом Президента и о культуре в этой ситуации там явно не думали. Очевидно, что у нас разные взгляды на культуру вообще, и на политическую культуру в частности", - заявила Марина Порошенко и рассказала из-за чего ее хотят отправить в отставку.

"Претензия ко мне одна – моя фамилия. Я ношу ее более тридцати лет и горжусь им. Она вошла в историю Украины, и никто – ни нынешний президент, ни министр культуры, – вычеркнуть ее не сможет. Поэтому фамилию менять не собираюсь. И бороться за пост – тоже не буду. У меня есть честь", - отметила жена пятого президента.

Для справки

Украинский культурный фонд (создан в 2017 г.) - организация, призванная содействовать реализации государственной политики в сфере культуры. В 2018-2019 гг. возглавлялась Мариной Порошенко.

Напомним, снятие неприкосновенности с Порошенко: 74% сказали "да".