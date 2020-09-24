Жена Медведчука владеет строительной фирмой в Москве: Раскрыты детали

Жена Медведчука владеет строительной фирмой в Москве: Раскрыты детали

Жена Виктора Медведчука Оксана Марченко стала владельцем строительной компании в Москве.

Об этом сообщают "Схемы".

11 сентября 2020 российская компания "Юг Энерго", контролируемая Оксаной Марченко, стала единственной владелицей компании "НЗНП Инжиниринг". ООО "НЗНП Инжиниринг" зарегистрирована в Москве 1 апреля 2020, а ее основным направлением является "деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика", дополнительные виды деятельности - деятельность в области архитектуры, инженерные изыскания в строительстве, управление проектами".

Весьма примечательно, что название этой компании созвучно с рядом компаний семьи Виктора Медведчука и Оксаны Марченко, задействованных в добыче и переработке нефтепродуктов на территории России.

Главой "материнской" для всех этих нефтяных структур компании (ООО "Юг Энерго") является Валерий Пак - бывший замминистра природных ресурсов РФ и экс-глава Федерального агентства по пользованию недрами.

Напомним, Медведчук накупил земли в Болгарии на 20 миллионов евро.