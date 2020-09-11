Будучи чиновником, Медведчук накупил земли в Болгарии на 20 миллионов евро

Медведчук потратил 20 миллионов евро на землю в Болгарии

Через два года после увольнения из АП Кучмы, занимая пост члена Высшего совета юстиции, кум Путина нехило затарился целыми гектарами земли за границей. Общая стоимость территорий, купленных компаниями Медведчука, составляет 20 миллионов евро.

Как утверждают журналисты проекта "Бигус.инфо", пяти компаниям из орбиты работающего на Россию олигарха принадлежат элитные участки на побережье Черного моря в Болгарии, расположенные в муниципалитетах Несебр, Поморие и Царево.

По данным расследователей, часть земель предназначены для строительства вилл и курортно-рекреационных зданий, часть - для сельского хозяйства.

Примечательно, что миллионы на землю Виктор Медведчук тратил еще тогда, когда был фактически чиновником - возглавлял администрацию президента Кучмы. То есть, такие деньги законным путем заработать он не мог физически.

Все фирмы-владельцы участков принадлежат кипрским офшоркам, которые приводят к жене коллаборанта Оксане Марченко. Именно на нее пособник террориста Путина переписал бизнес для не попадания оного под американские санкции.

Доказывать причастность ватоголовой телеведущей к наверняка нелегальной покупке земли не требуется: Медведчук внес все фирмы в е-декларацию. Правда, хотя фирмы кум российского президента в отчете о доходах указал, им принадлежащие земли "забыл". Как и элитную яхту Royal Romance за 200 миллионов долларов.

Напомним, не так давно журналисты "Схем" заявили о том, что компания Оксаны Марченко нарушает санкции США и занимается продажей топлива на территорию оккупированного Крыма.