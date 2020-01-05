Жалующийся на низкий доход министр Милованов получил премию в четыре оклада

Милованов всегда получает огромные премии, но врет о доходах

Один из лидеров Зе команды Тимофей Милованов, который должен быть ответственным за развитие экономики, но демонстрирует лишь тотальные провалы своей работы, получает за свою работу очень даже большие деньги.

Глава минэкономики и развития регулярно рассказывает прессе, что чиновник его уровня должен получать несколько тысяч долларов, а он якобы имеет лишь сущие копейки.

Только вот на деле сумма зарплаты Милованова, которую он пытается назвать нищенской, в 4-6 раз больше средней зп по Украине. И обычные люди, для которых эпоха бедности еще не закончилась, как-то умудряются жить на 10-20 тысяч, да еще и семьи содержать.

Как оказалось, согласно официальным данным, опубликованным в минэкономики, в ноябре прошлого года "не знавший об уровне зарплат чиновников" Милованов сумел выписать себе премию, которая в пять раз умножила его доход. Зарплата в 64 тысячи 306 гривен включает в себя премию в без малого 381,7% от должностного оклада.

Более того, для министра такие "плюшки" могут считаться нормой. В сентябре он получил 345% надбавки к окладу, а в октябре - 587,5%.

Эпичности этой ситуации добавляет еще и то, что жадный и явно не голодающий министр беззастенчиво лгал, ведь еще в декабре прошлого года он рассказывал СМИ о том, что получает всего 18 тысяч гривен. И это уже с учетом премий.

За что получает такие деньги министр, понять сложно, ведь вместо развития все экономические показатели страны демонстрируют резкое падение.

Напомним, на маленькие оклады жалуются лишь немногие власть имущие. В 2015-м году ныл о плохих доходах Мустафа Найем, который также прекрасно понимал, на какую сумму официальных доходов может претендовать в случае прохождения в Верховную Раду, но все же пошел по списку БПП. В Зе команде недоволен заработком до сих пор не получивший доступ к гостайне глава "Укроборонпрома", чья ставка составляет чуть больше минимальной зарплаты - всего 4 тысячи гривен. Правда, тот же самый Найем дорос до заместителя главы госконцерна и получает баснословные сотни тысяч гривен.