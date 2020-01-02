Военная тайна: Огромную зарплату Найема засекретили

В "Укроборонпроме" не смогли официально пояснить, за что платят деньги Найему

После того, как конъюнктурщик и бывший нардеп-перебежчик Мустафа Найем был вынужден опубликовать е-декларацию с указанием 310 заработанных за неделю тысяч в оборонном ведомстве, в "Укроборонпроме" решили не пояснять, за что и почему человек без опыта работы в этой сфере получает столь много.

В ответ на запрос издания "Українські Новини", адресованный чиновникам "Укроборонпрома" с просьбой указать размер зарплаты, премий и других выплат Найему, в ведомстве решили прислать гибридный ответ.

Технически госслужащие на запрос журналистов ответили, но по факту засекретили доходы внезапно ставшего заместителем главы "Укроборонпрома".

"Месячный должностной оклад заместителя генерального директора по вопросам взаемодействия с органами государственной власти государственного концерна "Укроборонпром" Мустафы Найема составляет 43 тысячи гривен. Информация о доходах Мустафы Найема на должности заместителя генерального директора по вопросам взаемодействия с органами государственной власти государственного концерна "Укроборонпром" содержится в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления", - заявили в ведомстве, не указав, что за надбавки на 260 с лишним тысяч выписали Найему.

Напомним, 2 декабря прошлого года в "Укроборонпроме" перечислили на карту бывшего нардепа от БПП без малого 310 тысяч гривен. Глава госконцерна Айварас Абромавичус пояснил беснословную зарплату ничего не шарящего в оборонке человека его "чрезвычайной эффективностью".