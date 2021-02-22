Земні мікроби і гриби можуть жити в умовах Марса

Червона планета відкриває свої таємниці

Вчені з NASA і Німецького аерокосмічного центру заявили про те, що земні гриби і мікроби можуть вижити в умовах Марса. Про це свідчать дані дослідження, в рамках якого вчені запустили зразки в стратосферу - на відстань 38 км.

Розуміння того, як будуть відчувати себе в марсіанських умовах земні бактерії і гриби, важливо для майбутньої колонізації планети. Деякі з мікробів важливі для виживання, а інші, навпаки, несуть загрозу. Результати дослідження оприлюднені у Frontiers in Microbiology.

На Землі є місця, характеристики яких схожі з марсіанськими. Але планету огортає озоновий шар, тому найбільш підходящими місцями, на думку вчених, є середні шари атмосфери, які знаходяться над озоновим шаром.

Вчені відправили спори грибів Aspergillus niger і бактерій Salinisphaera shabanensis, Staphylococcus capitis subsp. сapitis і Buttiauxellasp на висоту 38 кілометрів в 2019 році. Зразки були доставлені на аеростаті NASA, всередині корисного навантаження спеціального пристрою MARSBOx, де підтримувалися склад атмосфери і тиск, аналогічні тим, що є на Червоній планеті.

Частина висушених мікроорганізмів піддавалася максимальному ультрафіолетовому випромінюванню, а частина була від нього захищена. Після п'яти годин знаходження в таких умовах вчені аналізували зразки на виживаність і метаболічні зміни.

Не всі мікроорганізми вижили в подібних умовах. Але спори грибів чорної цвілі Aspergillus niger і бактерії Salinisphaera shabanensis виявилися найбільш стійкими. Особливо хорошу виживаність продемонструвала цвіль - її спори продовжили зростати на Землі після «космічної подорожі».