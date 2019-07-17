Зеленскому пояснили, что собирать разогнанную Раду - незаконно

Зеленский пиарит "Слугу народа" за счет популизма

Президент так спешил с максимально быстрым проведением выборов до падения собственного рейтинга, что не успел продвинуть нужные стране законопроекты. Такое мнение должно сложиться у сторонников Зеленского, которому нардепы сегодня отказали в созыве внеочередного заседания ВР.

Правда, на самом деле команда президента почти наверняка и не расчитывала на то, что парламентарии на самом деле будут приезжать на рабочие места по первому требованию Зеленского.

С учетом того, что проводить заседание разогнанной ВР по истечению последней пленарной недели незаконно.

Именно об этом попытался "разжевать" президенту спикер парламента восьмого созыва Андрей Парубий.

По его словам, инициатива Офиса президента противоречит букве закона (о чем в команде Зе не могли не знать), а поэтому на просьбу главы государства отреагировать он не может:

- Как председатель Верховной Рады Украины неуклонно придерживаюсь действующего законодательства. К чему призываю всех должностных лиц. Президент Украины Зеленский обратился ко мне с просьбой о созыве внеочередного заседания Верховной Рады Украины. Однако созыв такого заседания не предусмотрен законом, ведь регламент Верховной Рады Украины предусматривает возможность созыва внеочередного пленарного заседания в неотложных случаях в период между пленарными заседаниями во время сессии Верховной Рады Украины.

Отказ Зеленскому выглядит абсолютно логичным и понятным, но таким образом команда "Слуги народа" попросту приплюсовала к рейтингу своей партии пару баллов, ведь президент просил нардепов собраться для рассмотрения законов, запускающих работу Антикоррупционного суда, решающих проблемы "евробляхеров", а также о спецконфискации. И если бы гарант хотел реального рассмотрения этих документов, их бы подали раньше, еще до закрытия последнего заседания Рады.