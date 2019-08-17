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"Зеленского" заметили в метро – яркие ФОТО и МЕМЫ

11:49
"Зеленского" заметили в метро – яркие ФОТО и МЕМЫ - фото 1
"Зеленского" заметили в метро – яркие ФОТО и МЕМЫ

"Владимира Зеленского" заметили в метро. Правда, не настоящего, а лишь его двойника.

Тучка ты моя: Зеленский ярко отстебал тролля
https://beztabu.net/novosti_t4952
Тучка ты моя: Зеленский ярко отстебал тролля

Фотографию человека, похожего на ВАЗа, выложил пользователь Facebook Дмитрий Коваленко.

"Что, порохоботы, всрались?! Вот он – настоящий народный президент. Без кортежей, охраны, мигалок и даже велосипеда. Простой и скромный гарант Конституции едет в метро на работу, а ты и дальше молись на шоколадного барыгу… Пусть все страна знает – максимальный репост!", - написал он в сети.

'Зеленского' заметили в метро – яркие ФОТО и МЕМЫ - фото 186081

А комментаторы быстренько принялись шутить по этому поводу. Зацените сами.

'Зеленского' заметили в метро – яркие ФОТО и МЕМЫ - фото 186082
И посмотрите мемы! Куда же без них.
Раз.
'Зеленского' заметили в метро – яркие ФОТО и МЕМЫ - фото 186083
Два.
'Зеленского' заметили в метро – яркие ФОТО и МЕМЫ - фото 186084

Три.

'Зеленского' заметили в метро – яркие ФОТО и МЕМЫ - фото 186085
И раз уж мы заговорили о двойниках....
'Зеленского' заметили в метро – яркие ФОТО и МЕМЫ - фото 186087
Напомним, "Остыньте!": Елена Зеленская мягко "образумила" троллей.
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Владимир Зеленский метро Новости Украина
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