"Зеленского" заметили в метро – яркие ФОТО и МЕМЫ
"Зеленского" заметили в метро – яркие ФОТО и МЕМЫ
"Владимира Зеленского" заметили в метро. Правда, не настоящего, а лишь его двойника.
Тучка ты моя: Зеленский ярко отстебал тролля
https://beztabu.net/novosti_t4952
https://beztabu.net/novosti_t4952
Фотографию человека, похожего на ВАЗа, выложил пользователь Facebook Дмитрий Коваленко.
"Что, порохоботы, всрались?! Вот он – настоящий народный президент. Без кортежей, охраны, мигалок и даже велосипеда. Простой и скромный гарант Конституции едет в метро на работу, а ты и дальше молись на шоколадного барыгу… Пусть все страна знает – максимальный репост!", - написал он в сети.
А комментаторы быстренько принялись шутить по этому поводу. Зацените сами.
И посмотрите мемы! Куда же без них.
Раз.
Два.
Три.
И раз уж мы заговорили о двойниках....
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