"Зеленского" заметили в метро – яркие ФОТО и МЕМЫ

"Зеленского" заметили в метро – яркие ФОТО и МЕМЫ

"Владимира Зеленского" заметили в метро. Правда, не настоящего, а лишь его двойника.

Тучка ты моя: Зеленский ярко отстебал тролля

https://beztabu.net/novosti_t4952

Фотографию человека, похожего на ВАЗа, выложил пользователь Facebook Дмитрий Коваленко.

"Что, порохоботы, всрались?! Вот он – настоящий народный президент. Без кортежей, охраны, мигалок и даже велосипеда. Простой и скромный гарант Конституции едет в метро на работу, а ты и дальше молись на шоколадного барыгу… Пусть все страна знает – максимальный репост!", - написал он в сети.

А комментаторы быстренько принялись шутить по этому поводу. Зацените сами.

И посмотрите мемы! Куда же без них.

Раз.

Два.

Три.

И раз уж мы заговорили о двойниках....