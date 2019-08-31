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Зеленского пригласили в Москву. Известно зачем

11:46
Зеленского пригласили в Москву. Известно зачем - фото 1
Зеленского пригласили в Москву. Известно зачем

Президента Украины Владимира Зеленского пригласили в Москву на празднование 75-летия победы в ВОВ.

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Об этом сообщают РосСМИ со ссылкой на помощника Путина Юрия Ушакова.

"Президенту Украины будет направляться приглашение", - заявил политик.

На данный момент в Офисе президента Украины пока никак не прокомментировали пассаж Кремля.

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Юрий Ушаков

Отметим, что торжества по случаю 75-летия победы СССР пройдут 9 мая 2020 г. Кроме Зеленского, Россия разослала приглашения и лидерам других стран, в частности США и Франции.

Для справки

После пришествия к власти, Команда Зе начала проводить свою политику в сфере исторической памяти, пытаясь примирить нарративы о солдатах УПА и Красной Армии. Весьма примечательно, что в одном из выступлений Владимир Зеленский заявил, что в Украине больше не будет "неправильных ветеранов".

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Владимир Зеленский с ветеранами ОУН и Красной Армии

Что касается России, то эта страна уже давно создала единственно верную, с ее точки зрения, историю Второй мировой войны. На данный момент в РФ неблагосклонно смотрят на любую критику красноармейцев и лидеров СССР того периода. Подобные действия как правило приравниваются к оправданию нацизма.

Напомним, россияне стали больше любить Сталина.

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