Супрун пожаловалась на Зеленского из-за его бесполезности
Исполняющая обязанности министра здравоохранения недовольна не исполняющим обязанности президента комиком, который вместо того, чтобы заниматься решением критически важных для страны вопросов, расхаживает по развлекательным ток-шоу.
На презентации проекта целевых экологических инвестиций, направленных на термомодернизации клинических корпусов медицинских учреждений, Ульяна Супрун открыто заявила, что минздрав может представить результаты реформы новому президенту в любой момент.
Правда, ему это вообще не нужно.
Как оказалось, Зеленский за все время предвыборной кампании только лишь один раз затронул тему медреформы - когда разваливал Порошенко на дебатах. Да и тогда он просто лгал, говоря о том, как в стране все плохо, включая медицину.
Но на деле ни в команде президента, ни он сам ни разу не проявили интерес к столь важному для страны предмету.
- Мы здесь, мы на месте, мы дальше работаем. Хотя меняются президенты или народные депутаты в Верховной Раде, пациенты являются каждый день. Мы стабильно работаем, мы готовы сотрудничать, представить те изменения, которые уже сделаны и которые запланированы новой команде. Если будет приглашение. Его еще не было. Не заинтересовались тем, что мы делаем, - подчеркнула Супрун, высказав при этом надежду на то, что Зеленский будет поддерживать положительные изменения в здравоохранении.
Как известно, с момента вступления на должность глава государства расставил на ключевые посты своих друзей и людей Коломойского, полузаконно распустил Верховную Раду, выступил с идиотским заявлением на iForum и продолжил шариться по "Лигам смеха" и прочей развлекательной чепухе.