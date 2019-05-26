Супрун пожаловалась на Зеленского из-за его бесполезности

Супрун недовольна тем, что Зеленскому наплевать на медицину

Исполняющая обязанности министра здравоохранения недовольна не исполняющим обязанности президента комиком, который вместо того, чтобы заниматься решением критически важных для страны вопросов, расхаживает по развлекательным ток-шоу.

На презентации проекта целевых экологических инвестиций, направленных на термомодернизации клинических корпусов медицинских учреждений, Ульяна Супрун открыто заявила, что минздрав может представить результаты реформы новому президенту в любой момент.

Правда, ему это вообще не нужно.

Как оказалось, Зеленский за все время предвыборной кампании только лишь один раз затронул тему медреформы - когда разваливал Порошенко на дебатах. Да и тогда он просто лгал, говоря о том, как в стране все плохо, включая медицину.

Но на деле ни в команде президента, ни он сам ни разу не проявили интерес к столь важному для страны предмету.

- Мы здесь, мы на месте, мы дальше работаем. Хотя меняются президенты или народные депутаты в Верховной Раде, пациенты являются каждый день. Мы стабильно работаем, мы готовы сотрудничать, представить те изменения, которые уже сделаны и которые запланированы новой команде. Если будет приглашение. Его еще не было. Не заинтересовались тем, что мы делаем, - подчеркнула Супрун, высказав при этом надежду на то, что Зеленский будет поддерживать положительные изменения в здравоохранении.

Как известно, с момента вступления на должность глава государства расставил на ключевые посты своих друзей и людей Коломойского, полузаконно распустил Верховную Раду, выступил с идиотским заявлением на iForum и продолжил шариться по "Лигам смеха" и прочей развлекательной чепухе.