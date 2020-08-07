Зеленский заявил, что некоторые приспешники Януковича являются честными людьми (ВИДЕО)

Зеленский на передовой рассказал о прелестях соратников Януковича

Президент Украины, обещавший до выборов приход к власти новых лиц, но на деле продемонстрировавший возвращение рыгов, фигурантов уголовных дел и некогда люстрированных персонажей, призвал всех не устраивать охоту на ведьм.

Комментируя назначение бывшего топового мента при Януковиче заместителем руководителя офиса президента, Зеленский назвал Олега Татарова "честным и опытным человеком".

В пятницу, 7 августа, глава государства попытался пояснить, какого бывший соратник Яныка, который просто не мог быть незапятнанным, поскольку занимал ключевую должность в системе МВД времен беглого Захарченко, делает в Зе команде:

- Мы все жили во времена Януковича, но некоторые люди бежали вместе с ним. А многие люди остались нормальные, не предали Украину. Мне кажется, что не справедливо, что все люди, которые возглавляли то или иное звено во времена Виктора Федоровича Януковича, считать кем-то при старой власти. Для меня все, кто возглавлял при Порошенко, тоже уже старая власть. И там были опытные, и в те годы были опытные. Главное, чтобы человек был честным.

Кроме того, говоря о "старых кадрах", Зеленский попытался неудачно пошутить о том, что Тараров еще молод, ему чуть больше 40. Правда, экс-начальнику следственного управления МВД 1 января этого года стукнул "полтос".

Также во времена Евромайдана он проводил масштабную работу по окучиванию иностранных послов и журналистов, убеждая их в том, что "протестующие стреляют сами в себя", да и в общем защищал систему, при которой ему хорошо жилось. Само собой, после бегства Януковича он затаил жуткую обиду на все проукраинское.

Впрочем, факт остается фактом: люстрированный в 2014-м году мусор, который позже ушел в адвокатскую деятельность и защищал многих предателей Украины, будет курировать правоохранительную систему страны.