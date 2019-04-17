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Зеленский записал новое видео с требованиями и возмущениями (ВИДЕО)

17 апреля, 11:20
Зеленский продолжает клепать видосики - фото 1
Зеленский продолжает клепать видосики

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский снова недоволен требованиями штаба Петра Порошенко и пытается настаивать на том, что действующий глава государства разделяет страну.

В очередном видео Зеленский снова предстал перед зрителями на стадионе и отметил, что пришел сюда не для сдачи анализов, хотя еще две недели назад сам же и не прибыл на НСК "Олимпийский".

Дебаты По и Зе: в сети появился эпический трейлер

Лидер "95 квартала" пожаловался на то, что Петр Порошенко якобы хочет установить для дебатов собственную сцену и разделить избирателей. При этом лидер президентской гонки, судя по всему, не понимает, для чего нужно отделять две толпы людей с диаметрально противоположными взглядами друг от друга, ведь это чревато серьезными стычками.

"Новые условия команды президента. Что они хотят. Вот мы устанавливаем свою сцену. Они хотят сейчас завести вторую сцену. Как вы представляете дебату на двух сценах? Они продолжают делить людей. Вот здесь у нас будет фанзона. "Нет", - говорит команда президента. Они хотят снова разделить людей на их сторонников и наших. Наши сторонники - все граждане Украины. Они снова делят наших людей. Мы не будем менять наши условия", - заявил Зеленский, отметив, что дебаты намерен провести в 19:00.

При этом в штабе Порошенко настаивают на том, что встреча на "Олимпийском" не должна отменять официальные дебаты на "Суспільном".

Напомним, в среду, 16 апреля, между штабами Зеленского и Порошенко, а также НСК "Олимпийский" было заключено трёхстороннее соглашение об аренде стадиона для дебатов.

При этом к команде Зе намерены устроить из серьезного элемента политической гонки шоу с выступлениями Дзидзьо и других артистов. Настаивали в штабе и на продаже алкоголя на стадионе.

Как известно, по данным соцопросов, электорат Зеленского ожидает от кандидата полярных решений. 55% избирателей ждут вступления Украины в НАТО, а 35% ожидают разворота в сторону России. Таким образом, одной фразой о своих намерениях кандидат может потерять огромное количество голосов.

Впрочем, эти же избиратели - 65% - утверждают, что им нет разницы, пройдут ли дебаты вообще, то есть, ответит ли комик на вопрос, куда он намерен вести Украину.

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