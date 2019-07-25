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Зеленский встретился с послами ЕС, НАТО и G7

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Зеленский отчитался перед послами стран ЕС, НАТО и "Большой семерки" - фото 1
Зеленский отчитался перед послами стран ЕС, НАТО и "Большой семерки"

Президент Украины провел встречу с представителями стран-мировых лидеров. Речь шла о ситуации на Донбассе, перемирии и разведению сил возле Станицы Луганской.

В среду, 24 июля, на сайте президента Украины появилось сообщение о проведенных Владимиром Зеленским переговоров с послами стран "Большой семерки", ЕС и Североатлантического альянса.

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Как утверждают в пресс-службе президента, Зеленский много раз говорил "дуже дякую" за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, участие наблюдателей в досрочных выборах в Верховную Раду и другие заслуги.

Впрочем, одной из главных проблем, которую обсуждали в ходе переговоров была ситуация на Донбассе. Вряд ли президент хвастался тем, что после разведения войск по Станице Луганской начали в открытую шнырять путинские террористы с телекамерами, но вот отходу с наших позиций и показательным отступлению террористов Зеленский радовался.

"Основное внимание во время встречи было уделено глубинным реформам, которые осуществляет Украина, и поддержке усилий Президента и его команды международными партнерами. Послы выразили готовность оказывать широкую поддержку реализации программы реформ, которая была объявлена Зеленским", - отметили в пресс-службе президента.

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