война на Донбассе Борис Джонсон Выборы в Раду 2019 Владимир Зеленский

Российских пропагандистов и боевиков пустили на украинскую территорию в Станицу Луганскую

09:20
Российские пропагандисты потусили в Станице Луганской - фото 1
Российские пропагандисты потусили в Станице Луганской

После разведения войск от населенного пункта в Луганской области возле пешеходного моста из "ЛНР" в цивилизацию остались лишь украинские пограничники. Но и они, судя по всему, не мешали работе боевиков и пропагандистов из телеканала "Россия-1".

В среду, 24 июля, на подконтрольной Украине территории в Станице Луганской активисты заметили свободно снимающих очередной пропагандистский сюжет российских псевдожурналистов.

Украинские аккумуляторы убили цвет российского флота

Более того, сопровождал их террорист в российской военной форме, который вел съемку на небольшую видеокамеру.

Российских пропагандистов и боевиков пустили на украинскую территорию в Станицу Луганскую - фото 184871

Появление и работа пропагандистов и боевика на свободной от русских земле не может не вызывать вопросы. Судя по всему, запретить им действовать силовым путем силы ООС не могли из-за объявленного перемирия, которого путинские орки, как известно, не придерживаются.

Российских пропагандистов и боевиков пустили на украинскую территорию в Станицу Луганскую - фото 184870

Так или иначе, бойцам информационных войск РФ никто не мешал, и они вполне себе вольготно снимали очередной сюжет о том, как "бандеровцы лютуют на Донбассе".

Более того, работали на нашей территории не совсем рядовые пропагандисты, а опытные ветераны подразделений информационно-психологических операций. В частности, в бронежилете с надписью "Пресса" в Станице находился муж топовой пропагандистки РФ Ольги Скабеевой Евгений Попов.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Станица Луганская война на Донбассе терроризм "ЛНР" Россия пропаганда Новости
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Дмитрий Головин задержан в Одессе - фото 1
НАБУ задержали экс-главу полиции Одесской области
12:00
ЦИК осталось принять 0,24% протоколов - фото 1
Выборы в Раду: ЦИК не обработала 0,24% протоколов
08:00
Зеленский пообщался с премьером Италии. О чем они говорили? - фото 1
Зеленский поговорил с премьером Италии. Что они обсудили?
Вчера, 21:47
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Борис Джонсон - друг Украины - фото 1
Враг Путина русофил Борис Джонсон: Самые яркие факты о премьере Британии
23 июля, 17:45
Пенниуорт - самый интригующий проект июля 2019 - фото 1
Что смотреть: Лучшие сериалы июля 2019
20 июля, 09:00
Рейс МН17 Амстердам - Куала-Лумпур был сбит 17 июля 2014-го - фото 1
Свидетель по делу MH17: мы вели "Бук" целый день
17 июля, 15:40
Загрузка...