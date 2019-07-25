Российских пропагандистов и боевиков пустили на украинскую территорию в Станицу Луганскую

Российские пропагандисты потусили в Станице Луганской

После разведения войск от населенного пункта в Луганской области возле пешеходного моста из "ЛНР" в цивилизацию остались лишь украинские пограничники. Но и они, судя по всему, не мешали работе боевиков и пропагандистов из телеканала "Россия-1".

В среду, 24 июля, на подконтрольной Украине территории в Станице Луганской активисты заметили свободно снимающих очередной пропагандистский сюжет российских псевдожурналистов.

Более того, сопровождал их террорист в российской военной форме, который вел съемку на небольшую видеокамеру.

Появление и работа пропагандистов и боевика на свободной от русских земле не может не вызывать вопросы. Судя по всему, запретить им действовать силовым путем силы ООС не могли из-за объявленного перемирия, которого путинские орки, как известно, не придерживаются.

Так или иначе, бойцам информационных войск РФ никто не мешал, и они вполне себе вольготно снимали очередной сюжет о том, как "бандеровцы лютуют на Донбассе".

Более того, работали на нашей территории не совсем рядовые пропагандисты, а опытные ветераны подразделений информационно-психологических операций. В частности, в бронежилете с надписью "Пресса" в Станице находился муж топовой пропагандистки РФ Ольги Скабеевой Евгений Попов.