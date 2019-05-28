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Зеленский встретился с МВФ: что теперь будет

20:20
Зеленский встретился с МВФ - фото 1
Зеленский встретился с МВФ

Президент Владимир Зеленский встретился с миссией МВФ и обсудил будущее реформ в Украине.

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Об этом рассказал глава СНБО Александр Данилюк.

По словам политика, с МВФ у нас проблем нет и пугаться за экономику не стоит.

"Как вы знаете, были определенные месседжи о том, что миссия МВФ уехала и прекратила свою работу из-за решения о роспуске парламента. Однако это не так. Почему? Потому что решение о роспуске парламента — это политическое решение, внутреннее решение. Оно направлено на то, чтобы ускорить политические изменения в стране", - сказал Данилюк.

И добавил, что реформы пойдут полным ходом.

"Первые шаги — это решения по борьбе с коррупцией, перезапуск судебной реформы, правоохранительных органов — это все то, что раньше ранее МВФ почти навязывал Украине, но не было желания делать. Однако сейчас чувствуется, что новая власть реально готова делать эти изменения", - заявил глава СНБО.

Напомним, по словам владельца группы "Приват" Игоря Коломойского Владимиру Зеленскому следует объявить дефолт по долгам.

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Владимир Зеленский МВФ СНБО Александр Данилюк Новости Украина
Громадське
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