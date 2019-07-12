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Черновол задебилило и она опустилась до пиара на политзаключенных украинцах (ВИДЕО)

12:00
Черновол верит в свою важность - фото 1
Черновол верит в свою важность

Представитель БПП/Европейской солидарности со справкой о неадекватности Татьяна Черновол по-идиотски попиарилась на предложении Владимиру Зеленскому обменять ее на военнопленных моряков и Олега Сенцова.

В эфире телеканала "Эспрессо ТВ" постоянно снижающая своим поведением рейтинги политсилы нардеп выступила с соответствующим предложением к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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Причем, судя по тому, что запись своего выступления Черновол опубликовала на своей странице в Facebook, зашквара в собственных речах она не увидела.

- Если ты говоришь, что надо поменять пленников - меняй. Я готова. Я думаю, что за меня много дадут. Пленных моряков, Сенцова, он уже достаточно отсидел и я готова занять его место. Против меня даже фейковых дело в Рашке есть, - безапелляционно заявила пока еще действующая нардеп.

Татьяна Черновол, к слову, известная своими идиотскими попытками обелять однопартийцев. В частности, на днях она заявила, что Сергей Пашинский с пистолетом оборонял Славянск и "лично организовывал отбивание первой атаки террористов".

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Татьяна Черновол БПП / Европейская Солидарность Зашквары военнопленный Олег Сенцов Владимир Зеленский Новости
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