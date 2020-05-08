Зеленский в День памяти и примерения поехал на границу с Россией (ФОТО)

Зеленский уехал возлагать цветы в Луганскую область

В пятницу, 8 мая, президент Украины отправился с показательной рабочей поездкой в поселок Меловое Луганской области, который разделен границей между нашей страной и террористической державой победобесия.

Как сообщили в пресс-службе Офиса президента, гарант решил почтить память погибших во Второй мировой у мемориального комплекса "Украина - освободителям", который находится в нескольких сотнях метров от России.

Почему Зеленский отправился возлагать цветы к "вечному огню" именно сюда, в ОПУ не пояснили.

"Глава государства посетил пгт Меловое, которое разделено границей между Украиной и Россией. В Меловом президент посетил мемориальный комплекс "Украина - освободителям". Владимир Зеленский почтил память погибших во Второй мировой войне, - отметили в пресс-службе главы государства. - Возложил цветы к "Вечному огню", а также установил лампадки возле скульптурной композиции, которая является частью мемориального комплекса в центре поселка.

Возможно, таким образом президент намекнул на необходимость премирения с русскими. Впрочем, трактовать поездку можно и по-другому - как символичное отступление Украины от российского победобесия.

Кроме того, мемориальный комплекс весьма значим и с другой точки зрения. Он построен как упоминание о том, что с этих мест началось изгнание нацистских сил с территории Украины. Однако теперь часть Донбасса и весь Крым находится под властью новых оккупантов - из России.

Как известно, весь мир отмечает не 9 мая как "день победы", а 8 число как День памяти и примирения. Украина чествует обе даты, но завтрашнее число не ассоциируется с праздником величия Красной армии с советского народа, а с победой над нацизмом во Второй мировой войне.