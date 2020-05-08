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День победобесия: Кремль решил уничтожать крымчан ради картинки (ФОТО)

13:00
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Ватные фанаты сентенций "можем повторить" готовятся к своему шабашу

Хотя по всей России проведение массовых мероприятий по случаю годовщины пирровой победы Совка над некогда союзным государством нацистской Германии перенесены из-за пандемии коронавируса, показательные и вредоносные выступления в полной мере пройдут в Крыму.

Судя по всему, ватоголовые оккупанты, как и в случае с проведением массовых служб в церквях УПЦ МП, собираются вполне сознательно распространить COVID-19 среди как можно большего количества населения оккупированного полуострова.

Коронавирус победил: Путин перенес парад 9 мая

Впрочем, может быть и то, что в Кремле просто решили пожертвовать крымчанами ради создания красивой картинки для террористического населения РФ, которое жаждет обвязываться георгиевскими лентами и убивать объявленных врагами России ради "победы над фашизмом". Пусть даже этими "фашистами" оказываются сирийские женщины и дети или украинцы.

День победобесия: Кремль решил уничтожать крымчан ради картинки (ФОТО) - фото 199788

Сегодня же на центральных площадях Севастополя и Симферополя установили праздничные инсталляции с датами придуманной пропагандистами "Великой Отечественной войны", надписями "9 мая" и протретами кровавого диктатора Сталина.

День победобесия: Кремль решил уничтожать крымчан ради картинки (ФОТО) - фото 199787

А уже завтра в Севастополе проведут целый ряд массовых мероприятий, что, без сомнения, приведет к неслабой вспышке коронавирусной инфекции по всему Крыму.

Как известно, весь мир отмечает не 9 мая как "день победы", а 8 число как День памяти и примирения. Украина чествует обе даты, но завтрашнее число не ассоциируется с праздником величия Красной армии с советского народа, а с победой над нацизмом во Второй мировой войне.

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