Зеленский в авральном порядке приказал снизить тарифы

Зеленский успокоил людей, но что теперь будет с экономикой / Офис президента

После того как в ряде регионов Украины начались акции протеста людей, возмущенных подорожанием коммунальных тарифов, президент Зеленский был вынужден в срочном порядке брать ситуацию под личный контроль.

В среду, 13 января, Зеленский велел собраться Кабмину, НКРЭК и "Нафтогазу", чтобы они признали, что погорячились.

"Рыночные цены сегодня слишком высоки, особенно если учитывать пандемию. Мы как государство должны стоять назащите своих граждан, а это значит - в экономическом плане тоже", - заявил Владимир Зеленский.

В итоге было решено уменьшить цены на газ ниже рыночной.

Ожидается, что цена на газ для населения будет снижена с 9600 до 6999 гривен.

Таким образом, в платежках у людей суммы уменьшатся где-то на 30%.

Почему нельзя было учесть все моменты сразу и не доводить до всплеска народного возмущения - не сообщается.

Ранее вопрос подорожания газа был проблемой промышленности, в то время как для нужд населения использовался природный газ, добытый в Украине. Цена на него не является заложницей решений России. Ситуация с пандемией изменила это устоявшееся статус кво.

Под елочку Кабмин повысил тарифы на газ - в январе люди получили платежки с поднятными где-то на 20% цифрами. Это и стало причиной возмущения.

Отметим, что также 13 января было принято решение заморозить тарифы в Киеве.

Как это отразится на экономике Украине - прогнозировать сложно.