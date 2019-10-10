Зеленский уволит Баканова: Названо условие

Зеленский уволит Баканова: Названо условие

Президент Украины Владимир Зеленский готов уволить главу СБУ Ивана Баканова. Но при одном условии.

Об этом глава государства заявил во время пресс-марафона.

На вопрос журналистки, что он думает о влиянии Анатолия Матиоса (экс-военного прокурора - прим. ред) на Ивана Баканова, гарант ответил следующее:

"По поводу того, что господин Матиос консультирует Ивана Баканова - если вы мне покажете детали (расследования – прим. рад.), я уволю Баканова, просто я вам сразу говорю. Если будут доказательства, я уволю председателя Службы безопасности Украины".

Напомним, что о влиянии "чужих людей" на Ивана Баканова СМИ сообщали и ранее. В частности, в июле 2019 г. "Украинская правда" писала, что друг гаранта не согласовывает свою кадровую политику.

Будто бы прислушиваясь к советам Анатолия Матиоса и замгенпрокурора Николая Банчука, он назначает "нужных людей".

Кроме того глава СБУ выступил против ликвидации скандального департамента "К" (Управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью – прим. ред), что противоречит планам ОП.

Напомним, Зеленский уволил одиозного СБУшника. Раскрыты детали.