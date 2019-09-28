Зеленский уволил одиозного СБУшника. Раскрыты детали

Зеленский уволил одиозного СБУшника. Раскрыты детали

В субботу, 28 сентября, президент Украины Владимир Зеленский уволил в запас экс-замглавы СБУ Павла Демчину. Имя последнего фигурирует в нескольких скандалах.

О кадровых перестановках сообщается на сайте Президента Украины.

"Уволить генерал-полковника Демчину Павла Владимировича с военной службы в запас Службы безопасности Украины в связи с проведением организационных мероприятий с правом ношения военной формы одежды", - говорится в указе гаранта.

Для справки

Павел Демчина (род. 1976 г.) – украинский военный. В 1994 г. начал работать в СБУ. В 2000 г. окончил Национальную юридическую академию имени Ярослава Мудрого. Через 9 лет вошел в Центральное управление Службы безопасности Украины. В 2016 г. назначен замглавы СБУ – начальником ГУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.

Павел Демчина

В 2017 г. стал фигурантом коррупционного скандала: журналисты "Слідство.Інфо" обнаружили у матери и жены Демчины несколько дорогих иномарок и объектов недвижимости. Упомянутое имущество в декларациях отсутствовало. 13-14 сентября 2018 г. НАБУ и ГПУ открыли дело на замглавы СБУ по подозрению в незаконном обогащении. Демчина с этим не согласился и 8 октября 2018 г. подал в суд на директора НАБУ Артема Сытника.

Отметим, что несмотря на подозрения, офицер СБУ смог продолжить свою деятельность вплоть до 18 мая 2019 г. как в качестве "борца с коррупцией", так и топ-коррупционера. 28 сентября 2019 г. был уволен в запас президентом Украины Владимиром Зеленским.