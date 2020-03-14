Зеленский уволил двух замов Баканова

Зеленский уволил двух замов Баканова

В пятницу, 13 марта, президент Украины Владимир Зеленский уволил двух заместителей главы СБУ Ивана Баканова.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на ОПУ.

"Освободить Карпенко Александра Ивановича с должности заместителя Главы Службы безопасности Украины" / "Освободить Нескромного Дмитрия Анатольевича с должности первого заместителя Главы Службы безопасности Украины - начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины", - говорится в указах президента.

В этот же день глава государства назначил нового первого заместителя главы СБУ.

"Назначить Малюка Василия Васильевича первым заместителем Главы Службы безопасности Украины - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины", - сказано в документе.

Напомним, в НАПК отказались проверять нарушение закона Бакановым.