Зеленский уволил двух замов Баканова
В пятницу, 13 марта, президент Украины Владимир Зеленский уволил двух заместителей главы СБУ Ивана Баканова.
Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на ОПУ.
"Освободить Карпенко Александра Ивановича с должности заместителя Главы Службы безопасности Украины" / "Освободить Нескромного Дмитрия Анатольевича с должности первого заместителя Главы Службы безопасности Украины - начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины", - говорится в указах президента.
В этот же день глава государства назначил нового первого заместителя главы СБУ.
"Назначить Малюка Василия Васильевича первым заместителем Главы Службы безопасности Украины - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины", - сказано в документе.
Напомним, в НАПК отказались проверять нарушение закона Бакановым.