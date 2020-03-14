Пандемия коронавируса Сергей Сивохо Владимир Зеленский война на Донбассе

Зеленский уволил двух замов Баканова

12:00
Зеленский уволил двух замов Баканова - фото 1
Зеленский уволил двух замов Баканова

В пятницу, 13 марта, президент Украины Владимир Зеленский уволил двух заместителей главы СБУ Ивана Баканова.

Зеленский уволит Баканова: Названо условие

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на ОПУ.

 

"Освободить Карпенко Александра Ивановича с должности заместителя Главы Службы безопасности Украины" / "Освободить Нескромного Дмитрия Анатольевича с должности первого заместителя Главы Службы безопасности Украины - начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины", - говорится в указах президента.

В этот же день глава государства назначил нового первого заместителя главы СБУ.

"Назначить Малюка Василия Васильевича первым заместителем Главы Службы безопасности Украины - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины", - сказано в документе.

Напомним, в НАПК отказались проверять нарушение закона Бакановым.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Иван Баканов СБУ Владимир Зеленский Новости Украина
Без табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Аваков не исключил ужесточение карантина - фото 1
Аваков не исключил ужесточение карантина в Украине
13:00
"Умрут все пенсионеры": Глава МОЗ отчитался о "коронавирусе" – ВИДЕО - фото 1
"Умрут все пенсионеры": Глава МОЗ "отчитался" о коронавирусе – ВИДЕО
10:05
Китайский коронавирус официально забрал первую жизнь в Украине - фото 1
В Украине зафиксировали первую смерть от коронавируса
Вчера, 15:41
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Легендарный корабль "Черкаси" - символ борьбы - фото 1
Историческая драма "Черкаси": Память с привкусом боли
01 марта, 19:25
Чечня диктует свою волю - фото 1
Чеченский бумеранг: Как имперская политика аукнулась России
23 февраля, 18:30
Дело Ричарда Джуэлла - большой фильм от мастера - фото 1
Дело Ричарда Джуэлла: Рецензия на новый фильм Клинта Иствуда
21 февраля, 20:00