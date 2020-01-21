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В НАПК отказались проверять нарушение закона Бакановым

12:40
Преступления Баканова не будут даже проверять - фото 1
Преступления Баканова не будут даже проверять

Назначенный Зеленским главой СБУ функционер "Квартала" Иван Баканов получил дорогой памятный подарок во время своего похода на день рождения к фигуранту уголовных дел Григорию Суркису.

С точки зрения закона это является нарушением, но проводить по этому поводу проверку в компетентных органах отказались.

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К решению о том, что для проверки о возможном получении ценного подарка руководителем спецслужбы недостаточно оснований, пришли члены Национального агентства по вопросам противодействия коррупции, о чем заявили в ответе изданию "Радио Свобода".

Чинуши заявили, что "не увидели объективных и достоверных сведений" в соответствующем расследовании журналистов проекта "Схемы".

"Изложенная в сообщении информация относительно возможного нарушения требований относительно получения подарков основывается на материалах журналистского расследования программы "Схемы: коррупция в деталях", которые в свою очередь не содержат объективных и достоверных сведений о факте получения подарка председателем Службы безопасности Украины Бакановым Иваном Геннадиевичем, - подчеркнули в НАПК. - Информация о виде и стоимости подарка является лишь предположением журналистов и не содержит ссылок на источники ее получения".

В связи с этим в нацагентстве отказались разбираться с явным нарушением закона главой СБУ.

Напомним, в сентябре прошлого года Баканов отгулял на юбилее Григория Суркиса в компании первого помощника президента Сергея Шефира. Что именно делал руководитель спецслужбы на днюхе у нардепа от ОПЗЖ, вопрос риторический. Впрочем, сам Баканов постфактум выдавал нелепые отмазки об "изучении оперативной обстановки".

Соратник же Медведчука по партии и антиукраинской деятельности дарил каждому из гостей фоторамку из натуральной кожи бренда Fendi за 540 евро.

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Иван Баканов Григорий Суркис НАПК СБУ Новости
Радио Свобода
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