В НАПК отказались проверять нарушение закона Бакановым

Преступления Баканова не будут даже проверять

Назначенный Зеленским главой СБУ функционер "Квартала" Иван Баканов получил дорогой памятный подарок во время своего похода на день рождения к фигуранту уголовных дел Григорию Суркису.

С точки зрения закона это является нарушением, но проводить по этому поводу проверку в компетентных органах отказались.

К решению о том, что для проверки о возможном получении ценного подарка руководителем спецслужбы недостаточно оснований, пришли члены Национального агентства по вопросам противодействия коррупции, о чем заявили в ответе изданию "Радио Свобода".

Чинуши заявили, что "не увидели объективных и достоверных сведений" в соответствующем расследовании журналистов проекта "Схемы".

"Изложенная в сообщении информация относительно возможного нарушения требований относительно получения подарков основывается на материалах журналистского расследования программы "Схемы: коррупция в деталях", которые в свою очередь не содержат объективных и достоверных сведений о факте получения подарка председателем Службы безопасности Украины Бакановым Иваном Геннадиевичем, - подчеркнули в НАПК. - Информация о виде и стоимости подарка является лишь предположением журналистов и не содержит ссылок на источники ее получения".

В связи с этим в нацагентстве отказались разбираться с явным нарушением закона главой СБУ.

Напомним, в сентябре прошлого года Баканов отгулял на юбилее Григория Суркиса в компании первого помощника президента Сергея Шефира. Что именно делал руководитель спецслужбы на днюхе у нардепа от ОПЗЖ, вопрос риторический. Впрочем, сам Баканов постфактум выдавал нелепые отмазки об "изучении оперативной обстановки".

Соратник же Медведчука по партии и антиукраинской деятельности дарил каждому из гостей фоторамку из натуральной кожи бренда Fendi за 540 евро.