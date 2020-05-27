Зеленский утвердил национальную программу "Украина-НАТО"

К концу мая Зеленский подписал программу "Украина-НАТО" на 2020

Во вторник, 26 мая, президент Украины подписал документ, направленный на реализацию закрепленного в Конституции Украины стратегического курса государства на приобретение полноправного членства в Североатлантическом альянсе.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, указ "О годовой национальной программе под эгидой комиссии Украина – НАТО на 2020 год" президент подмахнул только в конце мая.

В документе описаны стратегическая цель реформ, а также приоритеты страны по реализации политики евроинтеграции. Кроме того, в указе Зеленский перечислил ответственных за выполнение этих задач.

"Главный акцент в программе сделан на усилиях государства для обеспечения безопасности и благосостояния человека как ключевого субъекта национальной безопасности. Реализация всеобъемлющих реформ в различных сферах, предусмотренных программой, должна еще больше приблизить Украину к Альянсу", – заявили в пресс-службе президента.

Напомним, запрос на получение плана действий о членстве в НАТО отправляла Верховная Рада еще в 2008 году. В Альянсе на запрос еще не отреагировали. Тем не менее, после начала войны в Украине, блок значительно усилил сотрудничество с официальным Киевом.

Приоритетной задачей Украины, в соответствии с военной доктриной, является углубление сотрудничества с НАТО и полной совместимости ВСУ с армиями стран-членов альянса.

А чтобы у нынешним властям в случае возникновения у них желания развернуться на 180 градусов было посложнее это сделать, 7 февраля прошлого года парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора.

Закон вступил в силу 21 февраля.