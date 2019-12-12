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Зеленский устроил себе дополнительный выходной во время поездки в Париж

09:20
Зеленский не забыл потусить по Парижу - фото 1
Зеленский не забыл потусить по Парижу

Встреча "нормандской четверки" ознаменовалась для команды президента не только напряженными переговорами с Путиным, Меркель и Макроном, но ещё и прогулками по Парижу.

Об этом написал редактор "Европейской правды" Сергей Сидоренко в своей колонке. По его словам, официальная часть визита Зеленского началась в понедельник в 15:00 по местному времени, а закончилась после 1:00 ночи.

У Зеленского изменили оригинальный текст коммюнике "нормандской четверки"

На самом же деле, в отличие от других лидеров "нормандской четверки", лидер Зе команды потратил на визит не один день, а целых три.

"Не только президент, но и вся делегация прибыла в Париж в воскресенье. О точном времени прилета не сообщалось, хотя, по данным ЕП, это не был поздний рейс. Да и в воскресенье вечером один из украинских журналистов встретил президента, прогуливавшегося по улицам французской столицы вместе со своими друзьями из ОПУ и СБУ, а у пресс-секретаря президента в воскресенье была возможность выложить в инстаграм свое видео из-под Эйфелевой башни", – отметил журналист.

В столицу Украины возвращаться представители нашей делегации также не спешили. Хотя ночью и говорили журналистам, что хотят как можно быстрее вылететь домой, отбыл Зеленский со своими приближенными из Парижа только около 14:00 во вторник.

В офисе президента информацию о досрочном придёте гаранта во Францию подтвердили, пояснив "проведением рабочих совещаний", что не аргументирует прогулки по Парижу, дополнительную растрату средств на отель и простой самолёта.

Не увидели зашквара и в позднем вылете, поскольку "было принято решение переночевать и вылететь на следующий день".

Примечательно, что подобные выезды президента из страны за день до встреч или поздние возвращения домой становятся постоянными. В апреле, ещё не будучи президентом, Зеленский задерживался в Париже после своей встречи с Макроном. Затем, уже заняв должность президента, глава государства с женой и Андреем Богданом чилились на Ниагаре после конференции в Торонто.
На день дольше положенного был и визит Зеленского в Японию на интронизаций императора.

Напомним, кроме обмена пленными встречу "нормандской четверки" назвать успешной нельзя ни по одному из пунктов. А с учетом захвата боевикам Станицы Луганской и непрекращающихся обстрелов со стороны агрессора, можно и вовсе прийти к выводу, что Украина получила очередной виток войны в обмен на уступки для оккупантов.

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Нормандский формат Владимир Зеленский Франция Эммануэль Макрон Владимир Путин Ангела Меркель терроризм война на Донбассе Новости Украина
Европейская правда
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