Зеленский станет "бандеровцем" - Омелян

Зеленский станет "бандеровцем" - Омелян

Министр транспорта Владимир Омелян высказался о будущих переговорах России и Украины. И самом Зеленском.

По словам чиновника, никаких результатов упомянутые меры не дадут (тут мы с ним согласны – прим. ред) и под конец каденции нынешний президент Украины наверняка станет "бандеровцем".

"Каждый новый президент Украины начинал свою каденцию с убеждения, что он именно тот, кто сможет вести конструктивный диалог с Москвой, и именно ему дарована роль такого миротворца, который будет хорошо заниматься бизнесом, развивать отношения, и не будет никакой угрозы аннексии или оккупации со стороны России. И каждый президент Украины завершал тем, что фактически становился "бандеровцем", борясь с Российской Федерацией", - заявил министр.

В какой-то мере, такие слова можно назвать комплиментом. А ведь еще недавно между Зеленским и Омеляном разгорелся нешуточный батл! Поверьте, это достойно вашего внимания!