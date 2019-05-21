Зеленский созывает команду Порошенко в АП для решения важного вопроса

Зеленский хочет принять дела у команды Порошенко

Во вторник, 21 мая, шестой президент Украины решил вызвать к себе на Банковую "папередников". Цель Зеленского - передача его команде всей информации по ходу переговоров с русскими о возвращении незаконно плененных и похищенных террористами украинцев.

Глава государства предложил провести отдельную встречу с представителями Порошенко.

С таким заявлением Зеленский выступил на встрече с руководителями Верховной Рады и лидерами представленных в парламенте партий.

"Поднимали вопрос освобождения украинцев из русского плена. Владимир Зеленский предложил провести отдельную беседу с представителями команды предыдущего главы государства по этому вопросу", - отметили в АП.

После митинга пока еще вице-спикер Ирина Геращенко, представлявшая интересы Украины в переговорах с оккупантами, заверила, что готова передавать всю информацию, касающуюся возвращения заложников и политзаключенных.

- Мы впервые услышали сигнал, что новая власть готова взять эту информацию для того, чтобы использовать ее в работе и готовы передать дела, - подчеркнула экс-представитель Украины в Трехсторонней контактной группе.

Как известно, с момента начала российской агрессии Москва похитила десятки украинцев. Многих из них вывезли на территорию страны-террориста и удерживают по вымышленным обвинениям исключительно для шантажа Украины и всего мира. При этом все переговоры русские, де-факто, срывают.