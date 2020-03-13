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Зеленский созывает экстренное заседание СНБО по закрытию границ Украины

12:00
СНБО может закрыть границы Украины - фото 1
СНБО может закрыть границы Украины

Днем в пятницу, 13 марта, Совет национальной безопасности и обороны соберется на внеочередное совещание, после которого Украину могут объявить страной с полностью закрытыми пунктами пропуска.

Сегодня утром пресс-секретарша президента Владимира Зеленского Юлия Мендель объявила о том, что гарант распорядился созвать СНБО из-зи ситуации с коронавирусом.

В Украине официально признали еще два случая заражения коронавирусом

При этом чиновница не сказала о намерениях властей закрыть границы, но об этом заявляют источники многих СМИ.

- Сегодня будет заседание СНБО по обсуждению связанной с безопасностью в стране ситуации. Детали заседания будут сообщены после завершения, - отметила Мендель.

Скорее всего, у нас, где официально медики подтвердили лишь три случая заболевания китайским штаммом COVID-19, объявят о полном закрытии работы всех пунктов въезда/выезда. Это поможет снизить темпы распространения коронавируса, но без эффективной социальной изоляции внутри страны кардинально ситуацию вряд ли изменит, поскольку болезнь уже проникла в Украину, а врачи ее просто не обнаруживали.

Напомним, власти или систематически пытаются скрыть информацию о зараженных коронавирусом, или вообще не владеют реальными данными, поскольку не проводят достаточного количества тестов. На как минимум 40-50 тысяч человек, которые за последний месяц обратились к врачам с жалобами на характерные для коронавируса и простуды симптомы, было проведено всего 40 тестов. Причем все они якобы оказались отрицательными. Проверяли же медики тех людей, которые контактировали с единственным зараженным пациентом. Таким образом, можно прийти к простому выводу: нынешнее руководство минздрава отрицает факт возможности передачи болезни в обществе, а именно путем распространения от социальных контактов и были заражены около 90% пораженных COVID-19 людей в Италии, Южной Корее, Иране, Франции и других странах. Остальные 10% от официально зафиксированных случаев можно списать на приехавших в страну заболевших.

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