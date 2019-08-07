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Зеленский собрал срочное совещание из-за гибели четырех военных на Донбассе

12:40
Зеленский решает, что делать с "перемирием" - фото 1
Зеленский решает, что делать с "перемирием"

После вчерашнего обстрела со стороны террористов президент и его команда уже не могут игнорировать нарушение перемирия. Ранее нарастающую интенсивность огня, который вели оккупанты назвали "допустимой".

Утром в среду, 7 августа, перед своим полетом в Турцию, Владимир Зеленский собрал в Офисе президента руководителей причастных к ООС ведомств.

Боевики "ДНР" подло напали на ВСУ: Зеленский дал ответ

К переименованной администрации президента приехали машины начальника Генерального штаба ВСУ Руслана Хомчака, представителей ключевых подразделений ВСУ и секретаря СНБО Александра Данилюка.

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель подтвердила данные о том, что совещание собрано из-за разыгравшейся вчера трагедии под Павлополем, где боевики выстрелом из РПГ убили четверых защитников Украины.

Скорее всего, после обговорения ситуации официальному "перемирию" наступит конец, поскольку далее говорить о какой-либо личной ответственности бойцов ООС за открытие огня уже нет никакого смысла.

Впрочем, по официальной версии, озвученной после совещания, президент заявил, что вчера звонил Путину не с требованием прекратить стрельбу русских по нашим бойцам, а с просьбой "повлиять на боевиков". Примечательно, что спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер, в отличие от Зеленского, назвал вещи своими именами, и подчеркнул, что украинцев убили именно российские военные.

Как известно, реагируя на гибель военнослужащих, вчера Владимир Зеленский отметил, что "теперь весь мир видит, кто именно не хочет мира на Донбассе".

Напомним, 3 июня президент назначил Леонида Кучму лидером украинской делегации в Трехсторонней контактной группе. И первое же заседание под его предводительством с новым главой государства закончилось скандалом. В Минск экс-президент привез с собой "дорожную карту от Зеленского", в которой значились предложения снять экономическую блокаду с "ДНР" и "ЛНР", а также запретить военнослужащим ВСУ стрелять даже в случае провокаций оккупантов.

Через какое-то время в Минске договорились о наступлении перемирия на Донбассе, а также ввели личную ответственность бойцов за открытие огня. Разумеется, таковую несут лишь бойцы ВСУ, поскольку с террористов не спросишь.

Все обстрелы с момента оглашения "режима тишины" руководитель Генштаба Руслан Хомчак игнорировал, называя "не срывающими договоренности".

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