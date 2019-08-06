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Хроники "перемирия": российские террористы убили четырех бойцов ВСУ

13:45
На Донбассе погибли четверо бойцов ВСУ - фото 1
На Донбассе погибли четверо бойцов ВСУ

Утром во вторник, 6 августа, российские оккупанты в очередной раз нарушили не соблюдаемый ими режим тишины в районе Павлополя. Обстрел боевики вели из РПГ.

Об очередных потерях в рядах защитников Украины сообщил сегодня на брифинге спикер министерства обороны Дмитрий Гуцуляк.

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По его словам, около 10:20 путинские наемники начали обстрел позиций сил ООС в Павлополе. В результате взрыва выпущенной террористами гранаты четверо военнослужащих получили не совместимые с жизнью ранения.

- С грустью сообщаем, что в результате вражеских обстрелов сегодня, по имеющейся информации, четверо наших героев погибли, - отметил Гуцуляк.

В общем же, по данным минобороны, с начала вторника российско-оккупационные войска дважды нарушили перемирие на Донбассе.

Напомним, 3 июня президент назначил Леонида Кучму лидером украинской делегации в Трехсторонней контактной группе. И первое же заседание под его предводительством с новым главой государства закончилось скандалом. В Минск экс-президент привез с собой "дорожную карту от Зеленского", в которой значились предложения снять экономическую блокаду с "ДНР" и "ЛНР", а также запретить военнослужащим ВСУ стрелять даже в случае провокаций оккупантов.

Через какое-то время в Минске договорились о наступлении перемирия на Донбассе, а также ввели личную ответственность бойцов за открытие огня. Разумеется, таковую несут лишь бойцы ВСУ, поскольку с террористов не спросишь.

Все обстрелы с момента оглашения "режима тишины" руководитель Генштаба Руслан Хомчак игнорировал, называя "не срывающими договоренности".

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