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Зеленский сделал Витренко шишкой в "Укроборонпроме"

18:00
Юрий Витренко вошел в набсовет "Укроборонпрома" - фото 1
Юрий Витренко вошел в набсовет "Укроборонпрома"

Президент Украины посчитал, что огромнейшему оборонному концерну, который возглавляет человек без доступа к гостайне, не станет хуже от вхождения в состав наблюдательного совета топ-менеджера "Нафтогаза".

В пятницу, 11 октября, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №747, который сегодня же и опубликовали на официальном сайте главы государства.

Сделали это вместе: гендир "Укроборонпрома" лишен доступа к гостайне

В документе указано, что исполнительный директор группы "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко стал членом наблюдательного совета "Укроборонпрома".

"Согласно статье 5 Закона Украины "Об особенностях управления объектами государственной собственности в оборонно-промышленном комплексе", постановляю: на частичное изменение статьи первой Указа Президента Украины от 7 октября 2019 № 734 "О членах Наблюдательного совета Государственного концерна "Укроборонпром" назначить членом Наблюдательного совета Государственного концерна "Укроборонпром" Витренко Юрия Юрьевича - исполнительного директора группы "Нафтогаз" акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" (по согласованию)".

Указ Зеленского вступает в силу с момента его опубликования.

Зеленский сделал Витренко шишкой в 'Укроборонпроме' - фото 189489

Юрий Витренко - экономист по образованию, который последние годы отвечает в "Нафтогазе" за судебные тяжби против России, руководит процессом взыскания задолженности "Газпрома". Кроме того, в Зе команде рассматривали исполнительного директора НАК как кандидатуру на должность главы Кабмина.

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Юрий Витренко Владимир Зеленский Нафтогаз Укроборонпром Новости
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