Зеленский с Михалком посетил военный госпиталь: В палате зазвучала "Воины света"

Зеленский с Михалком посетил военный госпиталь: В палате зазвучала Воины света

В понедельник, 24 августа, президент Украины Владимир Зеленский вместе с солистом группы Brutto Cергеем Михалком посетили военный госпиталь.

Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

"Мы написали песню, которая стала неофициальным гимном Майдана. В Украине сегодня День Независимости, а в нашей стране сейчас люди тоже борются и поют такие же песни. Надеемся, что вы все выздоровеете. И вы будете жить, как и мы, в мирной прекрасной стране", – сказал Сергей Михалок и исполнил культовую песню Воины света.

Немного погодя президент Украины провел награждение военнослужащих и осмотрелдиагностические отделения хирургического корпуса, отделения эндоскопической диагностики.

Для справки

Воины света – культовая песня Ляписа Трубецкого, ставшая одним из символов Евромайдана, а впоследствии и защитников Украины.