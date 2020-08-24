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Зеленский с Михалком посетил военный госпиталь: В палате зазвучала "Воины света"

Вчера, 22:00
Зеленский с Михалком посетил военный госпиталь: В палате зазвучала Воины света - фото 1
Зеленский с Михалком посетил военный госпиталь: В палате зазвучала Воины света

В понедельник, 24 августа, президент Украины Владимир Зеленский вместе с солистом группы Brutto Cергеем Михалком посетили военный госпиталь.

Зеленский присвоил DZIDZIO и Михалку "Заслуженного артиста Украины"

Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

"Мы написали песню, которая стала неофициальным гимном Майдана. В Украине сегодня День Независимости, а в нашей стране сейчас люди тоже борются и поют такие же песни. Надеемся, что вы все выздоровеете. И вы будете жить, как и мы, в мирной прекрасной стране", – сказал Сергей Михалок и исполнил культовую песню Воины света.

Немного погодя президент Украины провел награждение военнослужащих и осмотрелдиагностические отделения хирургического корпуса, отделения эндоскопической диагностики.

Для справки

Воины света – культовая песня Ляписа Трубецкого, ставшая одним из символов Евромайдана, а впоследствии и защитников Украины.

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Новости Украина ВСУ Владимир Зеленский Сергей Михалок
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