Зеленский присвоил DZIDZIO и Михалку "Заслуженного артиста Украины"

Зеленский наградил DZIDZIO и Михалка "Заслуженным артистом Украины"

В понедельник, 24 августа, президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание "Заслуженный артист Украины" DZIDZIO (Михаилу Хоме) и экс-лидеру группы "Ляпис Трубецкой" Сергею Михалку.

Об этом сообщает "Украинская правда".

Перед выступлением президента ко Дню Независимости Михаил Хома спел гимн Украины.

Михаил Хома и Владимир Зеленский

Позже Владимир Зеленский наградил певца почетной наградой со словами "Спасибо тебе, ты молодец".

Этой же награды удостоился и солист Brutto Сергей Михалок.

Сергей Михалок и Владимир Зеленский

Помимо музыкантов, глава государства отметил и целый ряд военных и общественных деятелей. В частности, Владимир Зеленский отличил замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова, на данный момент пребывающего на территории оккупированного Крыма.