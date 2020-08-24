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Зеленский присвоил DZIDZIO и Михалку "Заслуженного артиста Украины"

13:10
Зеленский наградил DZIDZIO и Михалка "Заслуженным артистом Украины" - фото 1
Зеленский наградил DZIDZIO и Михалка "Заслуженным артистом Украины"

В понедельник, 24 августа, президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание "Заслуженный артист Украины" DZIDZIO (Михаилу Хоме) и экс-лидеру группы "Ляпис Трубецкой" Сергею Михалку.

Зеленский присвоил Скрябину звание Героя Украины

Об этом сообщает "Украинская правда".

Перед выступлением президента ко Дню Независимости Михаил Хома спел гимн Украины.

Зеленский присвоил DZIDZIO и Михалку 'Заслуженного артиста Украины' - фото 204398

Михаил Хома и Владимир Зеленский

Позже Владимир Зеленский наградил певца почетной наградой со словами "Спасибо тебе, ты молодец".

Этой же награды удостоился и солист Brutto Сергей Михалок.

Зеленский присвоил DZIDZIO и Михалку 'Заслуженного артиста Украины' - фото 204399

Сергей Михалок и Владимир Зеленский

Помимо музыкантов, глава государства отметил и целый ряд военных и общественных деятелей. В частности, Владимир Зеленский отличил замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова, на данный момент пребывающего на территории оккупированного Крыма.

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Новости Украина DZIDZIO Владимир Зеленский
Украинская правда
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