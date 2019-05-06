Полторак отчитается перед Зеленским

13:30 06 мая,

Полторак отчитается перед Зеленским

Министр обороны Степан Полторак готов отчитаться перед новоизбранным президентом Владимиром Зеленским.

Об этом военнослужащий заявил в эфире "112 Украина".

"Я буду действовать в рамках действующего законодательства, и я думаю, что наступит время, когда такая встреча состоится, я готов доложить о состоянии Вооруженных сил, о реформах, о задачах, моем видении будущего ВСУ", - заявил генерал.

На данный момент Команда Зе пока не ведет никаких переговоров с господином министром. Однако свой взгляд на развитие украинской армии у нее все же имеется.

Напомним, советник Зеленского по вопросам обороны Иван Апаршин впервые представил военную доктрину Команды Зе. Цель реформы армии ясна и проста: "Ни метра нашей территории мы не отдадим врагу". Как же этого достичь?

Ответ прост: несмотря на то, что Зеленский ни разу не упоминал о прямом вступлении Украины в НАТО, он не собирается сворачивать развитие ВСУ по западному образцу.