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Полторак отчитается перед Зеленским

06 мая, 13:30
Полторак отчитается перед Зеленским - фото 1
Полторак отчитается перед Зеленским

Министр обороны Степан Полторак  готов отчитаться перед новоизбранным президентом Владимиром Зеленским.

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Об этом военнослужащий заявил в эфире "112 Украина".

"Я буду действовать в рамках действующего законодательства, и я думаю, что наступит время, когда такая встреча состоится, я готов доложить о состоянии Вооруженных сил, о реформах, о задачах, моем видении будущего ВСУ", - заявил генерал.

На данный момент Команда Зе пока не ведет никаких переговоров с господином министром. Однако свой взгляд на развитие украинской армии у нее все же имеется.

Напомним, советник Зеленского по вопросам обороны Иван Апаршин впервые представил военную доктрину Команды Зе. Цель реформы армии ясна и проста: "Ни метра нашей территории мы не отдадим врагу". Как же этого достичь?

Ответ прост: несмотря на то, что Зеленский ни разу не упоминал о прямом вступлении Украины в НАТО, он не собирается сворачивать развитие ВСУ по западному образцу.

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ВСУ Владимир Зеленский Степан Полторак Новости Украина
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