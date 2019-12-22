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Зеленский разрешил помощникам нардепов заниматься бизнесом

14:00
Зеленский подписал закон о совместительстве - фото 1
Зеленский подписал закон о совместительстве

Президент Украины подписал закон о совместительстве работы госслужащих и занятии бизнесом для людей, которые являются помощниками парламентариев. Теперь антикоррупционные требования на приближенных к власть имущим распространяться не будут.

О том, что глава государства согласовал принятый Радой проект закона №2313-2, свидетельствует опубликованная на сайте парламента информация.

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В графе "статус закона" значится "возвращен с подписью президента". После того, как решение ВР будет опубликовано в газете "Голос Украины", правые руки народных избранников, работники секретариатов главы ВР и депутатских фракций будут избавлены от необходимости передавать бизнес и корпоративные права третьим лицам.

Зеленский разрешил помощникам нардепов заниматься бизнесом - фото 193196

С учетом того, что многие политики успешно проворачивали коррупционные схемы с участием своих помощников, вывод их приближенных из категорий лиц, на которых распространялись вполне адекватные требования, никак не выглядит борьбой со взяточничеством и незаконным обогащением.

Кроме того, закон позволяет нардепа официально принимать на должности помощников своих родственников, что в сочетании с другими изменениями и вовсе противоречит здравому смыслу, ведь в таком случае власть имущие будут находиться в перманентном состоянии конфликта интересов. Впрочем, де-факто, в таком положении нардепы находились и без принятых "слугами народа" инициатив.

И хотя пришедшие к власти люди прикрываются дефинициями об "оттоке крутых кадров", которые не соглашаются работать за 15-30 тысяч гривен в месяц, особой адекватности в подобном законе нет. Поскольку он будет способствовать развитию коррупционных схем.

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законодательство закон Владимир Зеленский Партия Слуга народа Коррупция Верховна Рада Новости
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