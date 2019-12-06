Юзик трудоустроил жену и нанял ещё семь помощников

Жена Юзика "занимается, помогает"

Депутат от "Слуги народа" Юрий Корявченков, который за все месяцы работы в ВР девятого созыва отметился лишь исправным голосованием за все предложенные его фракцией законы и раздачей билетов на "Квартал", успешно устроил свою супругу на работу в Раду.

Жена Юзика Татьяна, как сообщают активисты движения "Честно", не получает деньги за работу помощницей своего мужа-нардепа. Она оформлена помощницей на общественных началах.

Сам парламентарий на вопрос, чем именно занимается его жена, заявил, что она "закончила Криворожский экономический институт, и занимается, помогает".

В то же время кроме невидимой для активистов и общества работы Корявченкова постоянно строчит в Facebook информацию о депутатах от Слуги народа и президенте Владимире Зеленском.

Всего же Юзик имеет без малого восемь помощников-консультантов. На платной основе работают только трое - Ирина Жеретовская, Александр Савченко и Янина Солнцева.

Как известно, в середине прошлого месяца Корявченков очутился в эпицентре "пленочного скандала". На записи, которую опубликовал изганный из "слуг народа" Антон Поляков, люди с похожими на голоса нардепов "Юзика", Владимира Захарченко и Вячеслава Медяника якобы общались с руководством полиции Кривого Рога и учили "решать вопросы".