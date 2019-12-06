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Юзик трудоустроил жену и нанял ещё семь помощников

10:00
Жена Юзика "занимается, помогает" - фото 1
Жена Юзика "занимается, помогает"

Депутат от "Слуги народа" Юрий Корявченков, который за все месяцы работы в ВР девятого созыва отметился лишь исправным голосованием за все предложенные его фракцией законы и раздачей билетов на "Квартал", успешно устроил свою супругу на работу в Раду.

Жена Юзика Татьяна, как сообщают активисты движения "Честно", не получает деньги за работу помощницей своего мужа-нардепа. Она оформлена помощницей на общественных началах.

"Юзик" разъяснил за подкуп "слуг народа" билетами на "Квартал" (ВИДЕО)

Сам парламентарий на вопрос, чем именно занимается его жена, заявил, что она "закончила Криворожский экономический институт, и занимается, помогает".

В то же время кроме невидимой для активистов и общества работы Корявченкова постоянно строчит в Facebook информацию о депутатах от Слуги народа и президенте Владимире Зеленском.

Всего же Юзик имеет без малого восемь помощников-консультантов. На платной основе работают только трое - Ирина Жеретовская, Александр Савченко и Янина Солнцева.

Как известно, в середине прошлого месяца Корявченков очутился в эпицентре "пленочного скандала". На записи, которую опубликовал изганный из "слуг народа" Антон Поляков, люди с похожими на голоса нардепов "Юзика", Владимира Захарченко и Вячеслава Медяника якобы общались с руководством полиции Кривого Рога и учили "решать вопросы".

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Юрий Корявченков (Юзик) Партия Слуга народа нардеп Верховна Рада Новости Украина
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