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Посол Франции назвал возможную дату встречи "нормандской четверки"

22:20
Этьен де Понсен рассказал о подготовке ко встрече "нормандской четверки" - фото 1
Этьен де Понсен рассказал о подготовке ко встрече "нормандской четверки"

Президенты Франции, Германии, Украины и террорист Путин могут собраться за столом переговоров по поводу решения конфликта на Донбассе уже до конца этого месяца.

Об этом в среду, 11 сентября, заявил посол Франции в Украине Этьен де Понсен.

Глава МИД увидел "определенный успех" после встречи в "нормандском формате"

По его словам, основной темой, которую намерены обсуждать представители стран-членов "нормандской четверки", будут вопросы реализации минских соглашений.

Дипломат утверждает, что контакты на уровне президента Франции и канцлера Германии, а также Владимиром Зеленским и Путиным по поводу организации встречи в данный момент можно назвать очень тесными.

- Я могу подтвердить, что обсуждение встречи "нормандской четверки" на уровне лидеров проходит весьма усиленно. Есть надежда, что переговоры действительно могут пройти до конца сентября. Эммануэль Макрон лично уделяет этому вопросу очень большое внимание.

Напомним, главарь террористов Владимир Путин и его кремлевские пособники фактически вышли из "нормандского формата", сведя все контакты к нулю или же переведя их в постоянные рассказы об "ихтамнетах". При этом президенты четырех стран уже несколько лет вообще никаких переговоров вживую не ведут, только лишь изредка говорят по телефону.

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война на Донбассе терроризм Владимир Путин Нормандская четверка Новости
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