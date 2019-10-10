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Зеленский проводит пресс-марафон в здании подозреваемого в миллионных хищениях

12:00
Зеленский общается с журналистами в Kyiv Food Market - фото 1
Зеленский общается с журналистами в Kyiv Food Market

Kyiv Food Market, где президент Украины решил залупенить большую и нестандартную пресс-конференцию, принадлежит внештатному советнику главы Администрации президента времен Петра Порошенко Михаилу Бейлину.

Ресторатор при этом проходит по делам Национального антикоррупционного бюро о хищениях без малого 20 миллионов гривен.

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Так что вполне может быть, что Зеленский, входя в Kyiv Food Market, кричал "Вийди звідси, розбійник".

Формат пресс-марафона, в котором гарант сидит на месте, а отдельные группы журналистов меняют друг друга и задают вопросы, как утверждают в ОП, придуман самим президентом. Правда, для не шарящего в большинстве вопросов гаранта подобная ситуация весьма удобна, поскольку в случае, если Зеленский начнет засыпаться, "добивать его" будет затруднительно.

Что же касается локации для пресс-марафона, то Михаил Бейлин стал подозреваемым в деле о хищениях в "Укрзализныце" на прошлой неделе. Детективы НАБУ обвинили в преступлении экс-депутата от БПП Валерия Ищенко, а ресторатор Бейлин в 2015-2016 годах являлся его финансовым советником.

Кроме того, в уголовном деле фигурирует и еще один эпизод - покушение на завладение еще 44 миллионов гривен все той же "Укрзализныци".

Смотрите пресс-марафон Зеленского онлайн:

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