Мужа главбуха "квартала" сделали главой департамента главного управления разведки

Мужа бухгалтера "квартала" продвинули на недостижимую должность

Друзья Зеленского и почти все так или иначе причастные к производству незамысловатого контента для ТВ продолжают получать руководящие посты в государстве. При этом на экономике страны, ее обороноспособности и так далее такие назначения отражаются просто убийственно.

В прошлую пятницу, 24 апреля, сделанный лидерами Зе команды министром обороны Андрей Таран подписал приказ о назначении Александра Пашкова директором департамента стратегического агентурной разведки Главного управления разведки минобороны Украины.

Соответствующее представление оформлял начальник ГУР Василий Бурба, а согласование карьерного взлета Пашкова было невозможно без Банковой.

Новый директор важнейшего для работы ГУР департамента является кадровым разведчиком. Он 18 лет служил в военно-техническом управлении департамента, но при этом продвижения по должностям не показывал. До тех пор, пока Зеленский и компания не пришли к власти. А как только это произошло, жена Пашкова, которая была главным бухгалтером студии "Квартал 95", мгновенно порешала продвижение супруга по службе.

Год назад один из низших чинов управления разведки перепрыгнул 10 должностей и стал и.о. главы департамента. Сейчас же его сделали руководителем ведомства без приставки "исполняющий обязанности".

Само собой, попытки власть имущих посадить на стратегически важные посты своих друзей, которые совершенно не разбираются в том, как надо руководить институтами, ни к чему хорошему привести просто не может. Кроме, разумеется, улучшения жизни продвигаемых в высшие эшелоны власти людей.

К слову, во власть Зеленский пришел на волне хайпа и обещаний прекратить кумовство в Украине. Обвиняя политиков прошлых лет в назначении своих друзей и родных, нынешний президент скосил кучу голосов, но как только получил должность, сразу же продвинул своих приближенных на все без исключения посты.