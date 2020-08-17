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Зеленский присвоил Скрябину звание Героя Украины

Вчера, 17:30
Зеленский присвоил Скрябину звание Героя Украины - фото 1
Зеленский присвоил Скрябину звание Героя Украины

Президент Украины Владимир Зеленский посмертно присвоил Кузьме Скрябину звание Героя Украины.

Кузьму Скрябина оштрафовали. Спустя 4 года после гибели – ФОТО

Об этом глава государства написал в Facebook.

"Сегодня Андрею Кузьменко исполнилось бы 52 года. Его гибель стала настоящим шоком для всего общества. Он был таким искренним и открытым, таким своим, что в тот страшный день каждый из нас почувствовал, что потерял родного, близкого человека. С началом войны Андрей регулярно ездил на восток и помогал нашим защитникам. Кузьма и сам был настоящим защитником Украины. Воином слова. Его оружие - ручка, бумага и микрофон. Песней он исцелял душу, словом - заряжал на борьбу. За сильную, процветающую и непобедимую Украину", - заявил Владимир Зеленский, пообещав улучшить жизнь в нашей стране.

Зеленский присвоил Скрябину звание Героя Украины - фото 204149

"Сегодня нам очень не хватает Андрея. Артиста, поэта, волонтера. Человека. Украинца. Который очень хотел, чтобы люди в его стране жили мирно и счастливо. Сегодня я подписал указ о присвоении Андрею Кузьменко звания Героя Украины. Мы всегда будем помнить тебя и вместе сделаем все, чтобы превратить Украину в место счастливых людей", - добавил политик.

Для справки

Кузьма Скрябин ( Андрей Кузьменко) – украинский музыкант. Родился в 1968 г. в г. Самбор Львовской области. В 1985 г. поступил в Петрозаводской мединститут. В 1986 г. создал первую музыкальную группу. В конце 80-х начал музыкальную карьеру. В 2000-х работал на телеканале Интер. В это же время музыкант достигает всенародной славы и популярности. В 2015 г. трагически погиб в ДТП.

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