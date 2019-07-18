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Кузьму Скрябина оштрафовали. Спустя 4 года после гибели – ФОТО

09:27
Кузьму Скрябина оштрафовали. Срустя 4 года после гибели – ФОТО - фото 1
Кузьму Скрябина оштрафовали. Срустя 4 года после гибели – ФОТО

Украинского певца Кузьму Скрябина оштрафовали на 1,6 тыс. грн. ….спустя 4 года после гибели.

Фото покойного Кузьмы Скрябина используют для рекламы ритуальных услуг

Об этом сообщил гонщик и волонтер Алексей Мочанов в Facebook.

"Долбни из налоговой 3 июля 2019 года прислали Кузьме штраф. Через 4,5 года после его гибели. Я готов его оплатить, чтобы государство Украина не пострадало. И чтобы на Андрюхе не висел висяк, может он и правда когда-то недокинул на счет налоговой, мало ли", - написал Молчанов.

Кузьму Скрябина оштрафовали. Спустя 4 года после гибели – ФОТО - фото 184424

И тут же обратился к налоговой.

"Я хочу, если вы меня читаете, долбни, чтобы вы в личку скинули мне, как вам закрыть эти 1 613 грн. 35 коп. И чтобы вы нашли невменяшку, которое в июле 2019 отправило штраф в адрес погибшего в феврале 2015 Андрея Викторовича Кузьменко. Жду", - подчеркнул гонщик.

Кузьму Скрябина оштрафовали. Спустя 4 года после гибели – ФОТО - фото 184425

Напомним, ветеран АТО получил комнату с трупом.

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Кузьма Скрябин штраф гибель Новости Украина
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