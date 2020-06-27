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Зеленский приказал "Юзику" восстановить Кривбасс

22:00
Зеленский нашел работу для "Юзика" - фото 1
Зеленский нашел работу для "Юзика"

В субботу, 27 июня, президент Украины рассказал о задании, которое он дал своему другу и коллеге по "95 кварталу", народому депутату Юрию Корявченкову.

Вместо выполнения своих обязательств парламентария друг Зеленского должен сосредоточиться на решении еще одной проблемы, в которой "Юзик" совершенно не шарит - восстанавливать футбольнык клуб "Кривбасс".

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Во время посещения Новой Каховки только вышедший из самоизоляции президент с помпой открыл стадион "Днепр", пофоткался с футболистами без маски, а также пообщался с мэром Владимиром Коваленко на футбольные темы.

Когда градоначальник рассказывал Зеленскому о том, как местный футбольный клуб сражается с командой из Кривого Рога, гарант внезапно вспомнил о существовании ФК "Кривбасс", который закрыли еще в 2013-м:

"Горняк" - нормальный клуб. Был еще "Кривбасс". К сожалению, закрыли. Я нашем Юрию Корявченкову, Вы же его знаете? Мы ему поставили задачу, он сейчас говорит с федерацией, чтобы все же в Кривом Роге "Кривбасс" вернуть. Даже не только потому, что мы с Кривбасса. Просто неправильно закрывать клубы".

Видео разговора президента с мэром было доступно на странице офиса президента в Facebook, но когда в комментариях главе государства натыкали за его бесполезные поездки-развлечения, запись удалили. Впрочем, сам пост о посещении Новой Каховки сохранился. И, судя по всему, радость гаранта от открытия нового стадиона на фоне потопа в Прикарпатье и пандемии коронавируса разделяют далеко не все.

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Владимир Зеленский Президент Украины Юрий Корявченков (Юзик) 95 квартал Новости
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