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Зеленский предостерег Лукашенко от "своего" 2014 года

08:45
Зеленский предостерег Лукашенко от "своего" 2014 года - фото 1
Зеленский предостерег Лукашенко от "своего" 2014 года

Президент Украины Владимир Зеленский предостерег своего белорусского коллегу от своего 2014 года.

Зеленский нашел "выход" из кризиса в Беларуси

Об этом глава государства рассказал в интервью Euronews.

"Я бы не пожелал им тех же событий, что были у нас в 2014 году. Я не хочу, чтобы белорусы умирали, чтобы их убивали или какого-то другого серьезного кровопролития, вызванного правительством. Я не хочу этого, и поэтому я не желаю белорусскому народу такого же сценария", - сказал президент Украины.

Также Владимир Зеленский подчеркнул, что он ни коим образом не собирается вмешиваться в белорусскую политику.

"Я абсолютно не хочу вмешиваться в белорусские выборы и я этого не буду делать. Украина не будет вмешиваться. Это их внутренние дела", - добавил политик.

Отметим, что…

На данный момент у Банковой нет четкой позиции по белорусскому вопросу. С одной стороны президент Украины Владимир Зеленский осуждает насилие в Беларуси и резко критикует тамошний режим за выдачу "вагнеровцев" России, с другой – не спешит всецело поддерживать оппозиционные партии в стране.

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Новости Украина Владимир Зеленский Беларусь Александр Лукашенко
Украинская правда
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