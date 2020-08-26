Зеленский предостерег Лукашенко от "своего" 2014 года

Зеленский предостерег Лукашенко от "своего" 2014 года

Президент Украины Владимир Зеленский предостерег своего белорусского коллегу от своего 2014 года.

Об этом глава государства рассказал в интервью Euronews.

"Я бы не пожелал им тех же событий, что были у нас в 2014 году. Я не хочу, чтобы белорусы умирали, чтобы их убивали или какого-то другого серьезного кровопролития, вызванного правительством. Я не хочу этого, и поэтому я не желаю белорусскому народу такого же сценария", - сказал президент Украины.

Также Владимир Зеленский подчеркнул, что он ни коим образом не собирается вмешиваться в белорусскую политику.

"Я абсолютно не хочу вмешиваться в белорусские выборы и я этого не буду делать. Украина не будет вмешиваться. Это их внутренние дела", - добавил политик.

Отметим, что…

На данный момент у Банковой нет четкой позиции по белорусскому вопросу. С одной стороны президент Украины Владимир Зеленский осуждает насилие в Беларуси и резко критикует тамошний режим за выдачу "вагнеровцев" России, с другой – не спешит всецело поддерживать оппозиционные партии в стране.