Россия запрещает наблюдателям ОБСЕ на границе с РФ использовать бинокли и БПЛА

СММ ОБСЕ не может фиксировать нарушения на границе между Украиной и РФ

Российские террористы гибридно пропустили членов мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе на неподконтрольные Украине пункты пропуска.

Фактически наблюдатели не способны эффективно следить за переброской техники и личного состава армии страны-агрессора, поскольку их лишили этой возможности.

Об этом заявил постоянный представитель Украины при Международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк.

По его словам, "вечно слепым" представителям ОБСЕ запрещают не только свободно передвигаться даже в пределах КПВВ, но и использовать любые средства для наблюдения за участком границы, включая беспилотники и даже бинокли. В таких условиях адекватно фиксировать ночные перемещения русских в Украину просто невозможно.

- Украина решительно осуждает эти ограничения, принятые Россией как принимающей страной относительно наблюдателей миссии ОБСЕ, и призывает к их немедленному снятию, - подчеркнул дипломат. - Вопрос границы между Украиной и РФ на Донбассе и обеспечения независимого международного мониторинга на этом участке продолжает оставаться критически важным для мирного урегулирования конфликта.

Напомним, Украина собирается ускорять процесс отступления сил и средств ООС в Гнутово. Намерения официального Киева побыстрее отвести ВСУ от Гнутово весьма непонятны, ведь Украина уже продемонстрировала всему миру, что русские не собираются отступать, а их агрессия наоборот нарастает. Только вот после захвата террористами утраченных в результате одностороннего отступления ВСУ в Петровском взятия под контроль оккупантов Станицы Луганской, а также регулярных обстрелов в Золотом-4 идей отказаться от мира любой ценой никто из властных политиков так и не высказал.

Более того, Гнутово является стратегически важным населенным пунктом на подступах к Мариуполю. Если боевики без боя получат доступ на позиции в нем, они смогут обстреливать портовый город из тяжелого вооружения.