Владимир Зеленский Коронавирус из Китая Андрей Ермак война на Донбассе

Россия запрещает наблюдателям ОБСЕ на границе с РФ использовать бинокли и БПЛА

08:00
СММ ОБСЕ не может фиксировать нарушения на границе между Украиной и РФ - фото 1
СММ ОБСЕ не может фиксировать нарушения на границе между Украиной и РФ

Российские террористы гибридно пропустили членов мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе на неподконтрольные Украине пункты пропуска.

Фактически наблюдатели не способны эффективно следить за переброской техники и личного состава армии страны-агрессора, поскольку их лишили этой возможности.

Ермак на встрече с послами G7 пообещал ускорить отступление ВСУ

Об этом заявил постоянный представитель Украины при Международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк.

По его словам, "вечно слепым" представителям ОБСЕ запрещают не только свободно передвигаться даже в пределах КПВВ, но и использовать любые средства для наблюдения за участком границы, включая беспилотники и даже бинокли. В таких условиях адекватно фиксировать ночные перемещения русских в Украину просто невозможно.

- Украина решительно осуждает эти ограничения, принятые Россией как принимающей страной относительно наблюдателей миссии ОБСЕ, и призывает к их немедленному снятию, - подчеркнул дипломат. - Вопрос границы между Украиной и РФ на Донбассе и обеспечения независимого международного мониторинга на этом участке продолжает оставаться критически важным для мирного урегулирования конфликта.

Напомним, Украина собирается ускорять процесс отступления сил и средств ООС в Гнутово. Намерения официального Киева побыстрее отвести ВСУ от Гнутово весьма непонятны, ведь Украина уже продемонстрировала всему миру, что русские не собираются отступать, а их агрессия наоборот нарастает. Только вот после захвата террористами утраченных в результате одностороннего отступления ВСУ в Петровском взятия под контроль оккупантов Станицы Луганской, а также регулярных обстрелов в Золотом-4 идей отказаться от мира любой ценой никто из властных политиков так и не высказал.

Более того, Гнутово является стратегически важным населенным пунктом на подступах к Мариуполю. Если боевики без боя получат доступ на позиции в нем, они смогут обстреливать портовый город из тяжелого вооружения.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
война на Донбассе ОБСЕ терроризм Россия оккупанты Новости
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Зеленский мог тайно встречаться с одним из главных российских силовиков - фото 1
Зеленский в Омане мог встречаться с экс-главарем ФСБ России (ВИДЕО)
10:00
Ермак сообщил послам G7 о намерениях Зеленского провести выборы по всей Украине уже в октябре - фото 1
Ермак на встрече с послами G7 пообещал ускорить отступление ВСУ
Вчера, 22:20
Поездка Зеленского в Оман никак не связана с государственными делами - фото 1
В Офисе президента признали свою ложь о поездке Зеленского в Оман (ФОТО)
Вчера, 20:20
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
1917 - стоит ли смотреть фильм. Ответ в статье - фото 1
Военная драма 1917: Жуткий Ад одним кадром
03 февраля, 22:00
Викинги - 6 сезон - кто кого сыграл - фото 1
Викинги: Все звезды 6 сезона и Данила Козловский
31 января, 20:00
Баку там'ятає - фото 1
Режисери смерті. Хто створив умови для Чорного січня в Азербайджані
20 января, 11:35