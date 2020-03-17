Пандемия коронавируса Владимир Зеленский война на Донбассе

Зеленский предлагает Раде сделать Венедиктову генеральным прокурором

09:20
Венедиктову сделают генпрокурором в антикоронавирусном турборежиме - фото 1
Венедиктову сделают генпрокурором в антикоронавирусном турборежиме

Пока народ не имеет физической возможности протестовать и в панике занят закупкой гречки с туалетной бумагой, у Зеленского хотят быстро посадить в кресло главы офиса генпрокурора подконтрольного себе человека.

Вместо Руслана Рябошапки, который боялся подписывать все подозрения, которые были нужны Зе команде, генеральную прокуратуру собираются отдать исполняющей обязанности директора ГБР Ирине Венедиктовой.

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Бывшая нардеп от "Слуги народа" уже продемонстрировала готовность затыкать собой дыры в руководстве силовыми ведомствами после того, как ею заменили "прорвавшего" Романа Трубу.

Теперь же, после увольнения Рябошапки, которое осудили все международные партнеры Украины, гарант внес в Раду проект постановления №3227 "О предоставлении согласия на назначение Президентом Украины Венедиктов И.В. на должность генерального прокурора".

Соответствующий законопроект был зарегистрирован в Раде еще в понедельник, 16 марта, когда нардепы собирались уходить на ограниченную работу в комитеты, но Зеленский запретил "Слугам народа" отказываться от пленарных заседаний под предлогом "необходимости принятия реформ в условиях пандемии". Фактически же "горящих" законов среди перечисленных в обращении Зеленского не было ни одного. Открытие рынка земли, усиление налогов и раздача дополнительных полномочий Авакову вполне могли бы подождать. Как и решения о создании частного предприятия, которое будет практически в одно лицо рулить госзакупками лекарств для борьбы МОЗ с пандемией коронавируса.

Уже сегодня утром "слуги народа" приступили к принятию скандальных законов. Так, к примеру, аргументируя "исключенностью ситуации", представители пропрезидентской партии проголосовали за отмену оплаты НДС при ввозе лекарств в страну. При этом из налогового кодекса не исчезли пункты об оплате налога при покупке медпрепаратов людьми, так что фактически нардепы просто протащили льготу для бизнеса, который сделает миллиарды на пандемии.

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Партия Слуга народа Верховна Рада Ирина Венедиктова ГБР Новости
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