Зеленский предлагает Раде сделать Венедиктову генеральным прокурором

Венедиктову сделают генпрокурором в антикоронавирусном турборежиме

Пока народ не имеет физической возможности протестовать и в панике занят закупкой гречки с туалетной бумагой, у Зеленского хотят быстро посадить в кресло главы офиса генпрокурора подконтрольного себе человека.

Вместо Руслана Рябошапки, который боялся подписывать все подозрения, которые были нужны Зе команде, генеральную прокуратуру собираются отдать исполняющей обязанности директора ГБР Ирине Венедиктовой.

Бывшая нардеп от "Слуги народа" уже продемонстрировала готовность затыкать собой дыры в руководстве силовыми ведомствами после того, как ею заменили "прорвавшего" Романа Трубу.

Теперь же, после увольнения Рябошапки, которое осудили все международные партнеры Украины, гарант внес в Раду проект постановления №3227 "О предоставлении согласия на назначение Президентом Украины Венедиктов И.В. на должность генерального прокурора".

Соответствующий законопроект был зарегистрирован в Раде еще в понедельник, 16 марта, когда нардепы собирались уходить на ограниченную работу в комитеты, но Зеленский запретил "Слугам народа" отказываться от пленарных заседаний под предлогом "необходимости принятия реформ в условиях пандемии". Фактически же "горящих" законов среди перечисленных в обращении Зеленского не было ни одного. Открытие рынка земли, усиление налогов и раздача дополнительных полномочий Авакову вполне могли бы подождать. Как и решения о создании частного предприятия, которое будет практически в одно лицо рулить госзакупками лекарств для борьбы МОЗ с пандемией коронавируса.

Уже сегодня утром "слуги народа" приступили к принятию скандальных законов. Так, к примеру, аргументируя "исключенностью ситуации", представители пропрезидентской партии проголосовали за отмену оплаты НДС при ввозе лекарств в страну. При этом из налогового кодекса не исчезли пункты об оплате налога при покупке медпрепаратов людьми, так что фактически нардепы просто протащили льготу для бизнеса, который сделает миллиарды на пандемии.