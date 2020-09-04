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Зеленский повысил фигуранта "пленок Вовка"

12:00
Зеленский приютил очередного преступника - фото 1
Зеленский приютил очередного преступника

Президент чрезвычайно высоко ценит коррупционеров высшей пробы, аферистов и мошенников, которые годами нарушают законы и наживаются за счет Украины. Об этом свидетельствуют фактически все назначения Владимира Зеленского, а также то, какие люди вошли в его команду.

В пятницу, 4 сентября, на сайте президента появился указ о назначении руководителя Государственной судебной администрации Зиновия Холоднюка в состав комиссии по евроинтеграции.

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С учетом того, что Холоднюк является фигурантом уголовного дела о захвате государственной власти судьями ОАСК, многократно нарушал закон и входит в группировку Павлом Вовка, таким продвижением по службе Зеленский фактически плюнул в лицо всем, кто надеется на хоть какую-то борьбу с коррупцией в Украине.

Фамилию Холоднюка глава Зе команды включил в документ 370/2020 "Вопросы состава Комиссии по вопросам координации евроатлантической интеграции Украины".

Зеленский повысил фигуранта 'пленок Вовка' - фото 204959

Как утверждают детективы НАБУ, официальный подозреваемый в их деле Холоднюк договаривался с главой Окружного админсуда Киева о фальсификации судебных решений для устранения конкурентов на свою должность.

Вовк согласился отменить конкурс главы ГСА и сохранить Холоднюка на должности в обмен на введение в Высшую квалификационную комиссию судей двух человек, поддерживавших Вовка.

Теперь же за людей, которым должен грозить длительный тюремный срок, фактически вступился президент Зеленский. По крайней мере, действия президента об этом красноречиво говорят.

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